Erfurt. Welche besonderen Straßenbahnen eingeplant sind und wie das Programm aussieht.

Die Evag holt ihre „Schätzchen“ aus den großen Fahrzeughallen. Ab Samstag, den 13. Juli geht es mit einem Städtetrip im Oldtimer-Cabriobus los. Die Fahrt startet an der Sonderhaltestelle Stadtrundfahrten am Domplatz Süd und dauert rund 1,5 Stunden. Weitere Fahrten werden an den folgenden Samstagen angeboten: 13.07, 20.07. und 27.07.2024, jeweils 12:00, 14.00 und 16.00 Uhr.

Traditionsbahn oder Cabrio? Erfurter Straßenbahnen als Quartett Welche Straßenbahn ist schneller? Welche hat mehr Sitzplätze? © Funke Medien Thüringen | Funke Medien Thüringen Den Katerexpress hat jeder Erfurter schonmal im Stadtbild gesehen. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Fährt man Straßenbahn in Erfurt - fährt man meistens einen der Combino-Typen. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Nicht alle Wagen befördern Fahrgäste. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Es gibt auch Stadtbahnen, die nur an einer Seite Türen haben. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Ein Gotha-Wagen ist immer ein Hingucker. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Sieht fast aus wie eine Combino, doch Kenner sehen die Unterschiede sofort. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Auch für den Sommer ist die Flotte der Erfurter Stadtwerke bestens gerüstet. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Nicht nur durch seinen Namen ein Klassiker. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Die meisten Bahnen haben um die 60 Sitzplätze. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Die alten Wagen sind für Sonderfahrten sehr beliebt. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Für Stadtrundfahrten werden gern ältere Semester genutzt. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Der Tramlink kam zur Buga und ist besonders im Sommer ein gut temperierter Ort. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Die Advanced-Ausführung ist 20 Meter lang. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH Arbeitswagen kommen gern im Schnee aus dem Fahrzeugschuppen. © Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH | Stadtwerke Erfurt SWE / Marco Schmidt / Michael Kremer / Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 1 / 15

Mit edlem Tropfen auf dem Polstersitz

Auch Sonderfahrten mit geschlossenem Wagen stehen bei der Evag im Fahrplan. So sind am Samstag, den 17. August Fahren und Alkohol ausnahmsweise erlaubt: Auf dieser speziellen Katerexpress-Tour gibt es eine Gin- und Whisky-Verkostung mit der Erfurter Brennerei Nicolai & Sohn.

In den Sommerferien an den Kindertag denken

Speziell für die kleinsten Mitfahrer sorgt am Kindertag (20. September) eine Tatra-Tour für ein buntes Programm. Eine Fahrt zum Evag-Betriebshof, durch die Werkstatt und der Gelegenheit, für ein Foto einmal auf dem Fahrersitz Platz zunehmen sind dafür eingeplant. Die Tour eignet sich laut Mitteilung der Stadtwerke für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Auch interessant

Tickets für die Touren gibt es ab sofort im Evag-Mobilitätszentrum am Anger und im Ticketshop Thüringen. Wichtig: Je Kauf beträgt die Vorverkaufsgebühr 2 Euro, unabhängig von der Anzahl der gekauften Tickets. Kurzentschlossene können bis 15 Minuten vor Tourbeginn online Tickets erwerben.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: