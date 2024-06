Das Hurricane Festival 2024 ist mit mehr als 70.000 Zuschauern am Wochenende auf dem Eichenring in Scheeßel gefeiert worden. Zu erleben waren Bands wie Deichkind, Giant Rooks, Bombay Bicycle Club, Feine Sahne Fischfilet, Editors, Idles, The Hives, The National und andere. Auf vier Bühnen gab es Programm. Im Spektrum zwischen Ed Sheeran, Pashanim und Kontra K, zwischen Avril Lavigne und Ayliva dürfte für jeden Musikgeschmack etwas dabei gewesen sein. Das Publikum - die Autokennzeichen verrieten viele Thüringer darunter - ließ sich vom Starkregen am Freitag nicht schrecken, allerdings musste das Konzert der britischen Band The Kooks deshalb entfallen. © Frank Karmeyer | Frank Karmeyer