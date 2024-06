Erfurt. Die Polizei Erfurt sucht nach einem mutmaßlichen Brandstifter und fahndet mit einem Foto nach einer Diebin.

Ein Auto brannte Montagabend in der Erfurt Innenstadt. Nach Polizeiangaben soll der Renault bewusst angezündet worden sein. Mutmaßlich gelangte der Täter durch den unverschlossenen Kofferraum ins Innere des Wagens und legte das Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Hohe Bargeldsumme entwendet

Ein bisher Unbekannter ist Montagvormittag in Erfurt Nord in zwei Wohnungen eingebrochen. In der ersten nahm er rund 500 Euro mit. In der zweiten Wohnung stahl er neben Bargeld auch diverse Schmuckstücke und eine Brille. Er flüchtete mit seiner Beute im Wert von circa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Unfall mit Motorradfahrer

In der Mühlhäuser Straße ist es Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei wollte eine 70-jährige Autofahrerin in die Tulpenstraße einbiegen, als sie ein Motorrad auf der Gegenfahrbahn übersah. Durch die Kollision wurde der 25-jährige Motorradfahrer schwer verletzt. Auch die Autofahrerin musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.500 Euro.

Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach mutmaßlichen Dieben

Zwei Frauen entwendeten am Montag, dem 06.11.2023 gegen 16:00 Uhr, zwei Parfümflakons im Wert von über 400 Euro aus einer Drogerie in der Erfurter Innenstadt. Die Polizei hat Fotos von den mutmaßlichen Dieben veröffentlicht und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den zwei Frauen machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt Süd (0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0313927 entgegen.

Zeugen gesucht

Die Polizei Erfurt hatte am Samstag über einen betrunkenen Autofahrer berichtet, der mit über drei Promille in Erfurt unterwegs gewesen sein soll. Nach bisherigen Ermittlungen soll es aufgrund dessen wohl zu gefährlichen Situationen gekommen sein. Der betrunkene Autofahrer zog mit seinem weißen VW bei Linderbach und auch auf der A71 zwischen Erfurt und Sömmerda Süd auf die linke Fahrspur. Beide Mal verhinderten andere Verkehrsteilnehmer durch starke Bremsmanöver den Zusammenstoß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können und insbesondere nach den beiden Verkehrsteilnehmern, die durch ihr schnelles Reagieren Unfälle verhindert haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Nennung der Vorgangnummer 0161196 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

