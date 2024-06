Erfurt. Glockenklang und melancholische Lieder, Märchenhaftes für Erwachsene und eine Information der Evag sind Themen der aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Enno Bunger singt in der Barfüßer-Ruine

In der Reihe „Barfüßer-Open-Air“, kurz BOA, gibt am Donnerstag, 27. Juni, Enno Bunger ein Konzert. Es gibt noch Karten für den Abend mit dem Singer- und Songwriter, der um 20 Uhr beginnt. Melancholische Texte zeichnen die Lieder des gebürtigen Ostfriesen aus.

Märchenhafter Vorlese-Abend für Erwachsene

Mit Heinz Zander ist am 24. Mai dieses Jahres, kurz nach der Ausstellungseröffnung von „Zeit und Traum“ im Angermuseum in Erfurt, ein Künstler der Leipziger Schule verstorben. Die Erfurter Autorin Julia Kulewatz liest aus Zanders „Märchen von eines prächtigen Königs wunderbarer Wanderschaft“ am Donnerstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr im Angermuseum.

Dacheröden on Tour: Reiseziel ist diesmal Kati in Mali

Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Dacheröden on Tour“ am Donnerstag, 4. Juli, führt ab 19.30 Uhr nach Mali und dort in die Stadt Kati, die durch eine Städtepartnerschaft mit Erfurt verbunden ist. Mitglieder des Freundeskreises Kati e.V. berichten in Vortrag und Filmvorführung von Land und Kultur wie auch vom Kinderheim „Centre David est Roi“ mit zugehöriger Schule in Kati. der Filmemacher Rainer Schwenzfeier über die Heimat von 23 Millionen Menschen, die seit dem dritten Militärputsch in Folge im Jahre 2021 eher mit weniger guten Nachrichten auf sich aufmerksam macht. Dabei hat das Land kulturhistorisch wie landschaftlich so viel zu bieten.

Instandsetzungen an der Gleisschleife

Instandsetzungen an Asphalt und Fugen im Bereich der Gleisschleife Kurspeweg in der Kranichfelder Straße 29 führt die Evag voraussichtlich vom 8. Juli bis zum 19. Juli durch. Während dieser Zeit muss die stadteinwärtige Fahrbahn zwischen der Einmündung Blücherstraße und dem Haus Nr. 27 gesperrt werden. Anwohner in diesem Bereich werden separat informiert, da die Grundstücke an einigen Tagen nicht mit dem Auto anfahrbar oder stadteinwärts zu verlassen sind. Der Zugang zu Fuß bleibt jedoch jederzeit möglich. Umleitungen für den Individualverkehr werden ausgeschildert. Die Stadtbahn-Linien 2 und 3 sowie die Bus-Linien 61 und 65 verkehren ohne Einschränkungen weiter. Bei Fragen stehen die Kollegen über das Service-Telefon 0361-19449 zur Verfügung.

Informationen über die Stasi zum Petersbergfest

Zum Petersbergfest am Samstag, 6. Juli, öffnet das Bundesarchiv – Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt in der Unteren Kaserne von 10 bis 16 Uhr die Türen. Der Petersberg war bis 1989 teilweise Sperrgebiet, weil etliche Gebäude der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit gehörten. Heute kann im Informations- und Dokumentationszentrum die Ausstellung „Sicherungsbereich DDR“ besichtigt werden. Gezeigt werden auch Grundrisse des Festungsgeländes aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv. Interessierte können sich ab 12 Uhr beim Archivrundgang zur Struktur und Arbeitsweise der DDR-Staatssicherheit informieren und erfahren, wie das Archivgut heute aufbewahrt und zugänglich gemacht wird. Um 14 Uhr gibt es einen Vortag mit einem Zeitzeugengespräch mit Vertretern des Freundeskreises „Willy Brandt im Erfurter Hof e.V.“ mit einem begleitenden kurzen Film zum Besuch des Bundeskanzlers in Erfurt im März 1970, der in den Stasi-Unterlagen dokumentiert ist. Gäste können sich zur Akteneinsicht beraten lassen und Anträge stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument notwendig.

Carillon-Konzert mit Daniel Thomas am 29. Juni

Der Schweizer Carillonneur Daniel Thomas wird am Samstag, 29. Juni, ab 16 Uhr dseine Kunst auf den 60 Bronzeglocken des Erfurter Carillons zu Gehör bringen. Auch dieses Konzert wird mit Unterstützung der Geschichtsmuseen Erfurt und des Fördervereins des Stadtmuseums finanziert. Dadurch bleibt der Musikgenuss für alle Zuhörenden kostenfrei. Die Buchhandlung Peterknecht stellt zusätzlich zu den vorhandenen Sitzbänken rund um den Bartholomäusturm am Anger Stühle als Sitzgelegenheit auf. Das Geschehen in der Spielkabine des Bartholomäusturms kann auf einem Bildschirm im Schaufenster der Buchhandlung Peterknecht live verfolgt werden.

