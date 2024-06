Erfurt. Eine Rundreise und viele unausgesprochene Konflikte. Die Erfurter Bibliothekarin Dagmar Hoffmann hat sich einen bemerksenwerten Debütroman vorgenommen.

Die fünfzehnjährige Margarita hat ihre Mutter viele Jahre nicht gesehen. Die Tochter wächst beim Vater in Berlin auf. Der israelische Kantor arbeitet hier zurückgezogen in einer jüdischen Gemeinde. Den Sommer verbringt Margarita wie immer bei ihren Großeltern in Chicago. Wie Kaugummi ziehen sich die Urlaubstage für die Heranwachsende und sie sehnt sich zurück nach Deutschland zu ihrem Freundeskreis. Da meldet sich überraschenderweise Margaritas Mutter aus Jerusalem. Dorthin lädt sie ihre Tochter zu einer Rundreise ein. Es soll eine Chance sein, einander wieder näher zu kommen.

Ein Sommerroman mit gesellschaftskritscher Stimme

Auf dem Flug macht Margarita Bekanntschaft mit einem Jungen aus Tel Aviv. Als ihre Mutter sie nicht wie versprochen vom Flughafen abholt, gewinnt die Familiendynamik an Fahrt und unausgesprochene Konflikte treten an die Oberfläche. Abwechselnd wird aus der Perspektive von Vater und Tochter erzählt. Die langen Autobahnfahrten, das lauwarme Mittelmeer vor Tel Aviv – die Autorin legt nicht nur einen Sommerroman vor, sie setzt sich auch gesellschaftskritisch mit jüdischer Identität in Deutschland auseinander. Der Debütroman „Gewässer im Ziplock“ ist im Suhrkamp Verlag erschienen und wurde im Frühjahr nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Lesenswert!

*Dagmar Hoffmann, Bibliothekarin an der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt

