Erfurt. Am Samstag ist der vielseitige Künstler mit dem Ensemble „Opus 45“ in der Erfurter Kaufmannskirche zu Gast.

Roman Knižka. Der vielseitige Schauspieler ist in Krimis ebenso zu erleben wie in Komödien, er spricht Hörbücher und Hörspiele und er begeisterte Märchenfans in der Rolle des gewitzten gestiefelten Katers im gleichnamigen Film. Nach Erfurt kommt er jetzt in einer gänzlich anderen Mission. Gemeinsam mit dem Bläser-Quintett „Opus 45“ ist er mit dem Programm „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen“ zu Gast. Mit dem Auftritt am 29. Juni endet die Aktion „Bücher aus dem Feuer“, die mit vielen Veranstaltungen thematisierte, was 1933 bei den Bücherverbrennungen der Nazis geschah. Wir sprachen mit dem Schauspieler.

Der Programmtitel „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen“ ist eindeutig. Ein Statement?

Auf jeden Fall. Der Satz stammt von dem Pazifisten Konrad Reisner, der sich in der NS-Zeit für den inhaftierten Journalisten Carl von Ossietzky einsetzte. Und er ist hochaktuell. Mir wird übel, wenn ich an bestimmte Zukunftsszenarien denke, die nach den Landtagswahlen im September möglich scheinen.

Womit gestalten Sie den Abend in Erfurt?

Mit Texten von Dichtern, die von den Nazis verfolgt wurden, Brecht, Kästner, Tucholsky, Paul Celan, Mascha Kaléko. Und Musik von Komponisten, die zu Opfern der NS-Diktatur wurden, Paul Hindemith, György Ligeti, Pavel Haas. Es werden berührende 80 Minuten.

Liegt Ihnen ein Text besonders am Herzen?

Die Lyrik von Mascha Kaléko. Ich habe sie erst vor einigen Jahren für mich entdeckt. Ihre Sprache berührt mich zutiefst.

Nicht nur bei Ihrem Vortrag der „Todesfuge“ von Paul Celan stockt einem der Atem. Welche Reaktionen bekommen Sie bei Veranstaltungen?

Viele sind berührt, manche empfehlen mir weitere Texte. Pfiffe oder Bedrohungen haben wir noch nicht erlebt.

Warum haben Sie auch die „Feuersprüche“ ins Programm genommen, die gerufen wurden, als damals die Bücher in die Flammen flogen?

Weil heute Vergleichbares zu hören ist und weil das unfassbar ist.

In Erfurt gibt es mit „Topf und Söhne“ einen Ort, an dem die Öfen für Auschwitz konstruiert und gebaut wurden und der heute mit Dokumenten und Filmen Geschichte greifbar macht. Konnten Sie ihn schon besichtigen?

Ich wusste davon gar nichts. Das werde ich mir unbedingt ansehen.

Schulen können den Themenabend mit Zusatzmaterial für den Unterricht nutzen, das Programm ist abrufbar im Netz. Wie ist das Feedback bisher?

Sehr gut. Wenn wir in Schulen auftreten, was wir gerne tun, gibt es regen Austausch mit den jungen Leuten. Auch über die grandiose Musik.

Mit Ihnen und „Opus 45“ gibt es weitere Programme, etwa zum Ghetto Theresienstadt oder zu 75 Jahren Grundgesetz. Ihr Kalender ist voll. Sie haben auch Verpflichtungen als Schauspieler, Hörbuchsprecher, Familienvater. Bekommen Sie alles unter einen Hut?

Ja, es braucht allerdings eine gute Planung, gutes Patchwork.

Netzwerke braucht auch Ihr Einsatz in einer Stiftung für krebskranke Kinder und Jugendliche. Wie kam es dazu?

Ich habe oft an Charity-Veranstaltungen teilgenommen. An einem Abend mit Hannelore Elsner traf ich auf eine Familie, die ihre Tochter an den Krebs verloren hatte und eine Stiftung gründen wollte. Sie fragten, ob ich mir die Schirmherrschaft vorstellen könnte. Das ist jetzt zehn Jahre her, wir konnten sehr viel Gutes bewirken.

Ihre Mutter war Sängerin, Ihr slowakischer Vater Tänzer und Choreograph. Haben Sie deren Talente geerbt?

Ich glaube schon. Ich war als Kind oft der Klassenclown und habe nach Möglichkeiten gesucht, mich auszudrücken. Anfangs wollte ich Tänzer werden und liebäugelte mit der Palucca-Schule Dresden. Gut, dass es dann nach geglückter Flucht aus der DDR und einigen Zwischenstationen ein Schauspielstudium in Bochum wurde. Inzwischen bin ich seit 25 Jahren in diesem Genre, kann Polizisten, Gangster, Liebhaber spielen und fühle mich in jeder Rolle wohl.

Eine praktische Frage zum Schluss: Wofür sollen sich Fußballfans am Samstag entscheiden?

Unser Programm endet kurz vor 21 Uhr. Danach kann man gleich zum Public Viewing ins Andreasviertel oder in die Johannesstraße weiterziehen.

Der Abend in der Kaufmannskirche beginnt 19.30 Uhr. Tickets gibt es in Haus Dacheröden, bei Hugendubel, im Ticketshop Thüringen, im Internet und an der Abendkasse.

