Horst Walther aus Erfurt über das neue Pflaster auf dem Domplatz: „Die Umgestaltung der Haltestellen auf dem Domplatz ist rein optisch gut gelungen. Doch sind die Projektanten und die Bauausführenden mal nach der Fertigstellung nur gedanklich mit dem Rollstuhl über die neuen Flächen gefahren? Über die „Anschlussstellen“ und das Granitpflaster zu fahren, schüttelt die Person im Rollstuhl kräftig durch. Leute, denkt doch auch mal an die Menschen mit einer Behinderung nach. Ihr behindert sie doch noch mehr!!!“

Andreas Horn soll sich um Stellplatzgebühren kümmern

Falko Stolp aus Erfurt über Verkehrspolitik in Erfurt: „Den deutschlandweiten Tag „Mobil ohne Auto“ am 16 Juni nimmt der VCD Erfurt/Elbe-Saale zum Anlass auf ein mitunter intransparentes Agieren der Stadtverwaltung Erfurt hinsichtlich einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik hinzuweisen. Dass Erfurt eine sozialverträgliche Verkehrswende benötigt, um klimaneutral und lebenswerter zu werden, ist seit Jahren bekannt. Fortschritte wurden vorallem durch das demokratische Agieren der Bürger*innen erreicht, siehe Rad- und Klimaentscheid.

Auch das Stadtparlament hat seinen Anteil. So gab es 2022 einen Stadtratsbeschluss, dass die jährliche Stellplatzgebühr von 30 € auf 120 € erhöht werden soll. Dieser moderate Anstieg sollte neben dem ökologischen Aspekt auch die Stadt finanziell entlasten.

Der Beschluss wurde bis jetzt vom noch amtierenden Oberbürgermeister nicht umgesetzt, mit der Begründung, dass dann die Belastung für die Autohalter zu hoch wird. Ein seltsames und auch unsensibles Agieren, erhöht man in dieser Zeit die Preise bei der EVAG, den Schwimmbädern, dem Zoo, der Eishalle und der Ega. Gleichzeitig verzichtet man auf mehrere Millionen Euro an Einnahmen.

Der VCD Erfurt fordert den neugewählten Oberbürgermeister auf, die Umsetzung dieses Stadtratsbeschlusses in seinen 100-Tage-Plan aufzunehmen. Wenn der Stadtratsbeschluss umgesetzt würde, stünden der Stadt jährlich ca. 1,7 Mio Euro zusätzlich zur Verfügung, die man z.B. für einen kostenfreien Schüler*innenverkehr nutzen könnte.“

Förderung neuer Projekte an Schule am Roten Berg in Erfurt

Die 7. und 8. Klassen der TGS2 „Am Roten Berg“ haben eine Theateraufführung umgesetzt. © Caren Schmidt | Caren Schmidt

Caren Schmidt, Studienrätin an der TGS2 „Am Roten Berg“ in Erfurt: „Das Schultheaterstück „Narben auf meiner Seele“, das von den Schülern der 7. und 8. Klassen der TGS2 „Am Roten Berg“ aufgeführt wurde, war ein voller Erfolg. Vor einem voll besetzten Haus haben die jungen Schauspieler das Publikum mit ihrer beeindruckenden Darstellung der sensiblen Thematik Mobbing in den Bann gezogen. Die Zuschauer zeigten ihre Begeisterung mit Standing Ovations, was die Schüler in ihrer Leistung und ihrem Engagement bestärkt hat.

„Narben auf meiner Seele” erzählt die bewegende Geschichte einer Schülerin, die Opfer von Mobbing wird. Die Aufführung erntete nicht nur Anerkennung und Applaus, sondern auch wertvolle Spenden, die dem Förderverein der Schule zugutekommen werden. Die eindrucksvolle Darbietung hat zudem einige Anfragen zu möglichen Kooperationen mit externen Partnern nach sich gezogen, was die Bedeutung dieses Projekts unterstreicht.

Ein besonderes Highlight war die emotionale Reaktion des Publikums, viele berichteten von Gänsehautmomenten während der Aufführung. Die Schüler sind über sich hinausgewachsen und haben gezeigt, was mit Engagement und Zusammenhalt möglich ist.

Die Leitung des Theaterprojekts lag in den Händen von Caren Schmidt, Kunstlehrerin aus Leidenschaft, die seit einem Jahr an der TGS 2 tätig ist.

