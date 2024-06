Erfurt. Am Donnerstagmittag wurden einige Erfurter auf vier Hubschrauber aufmerksam. Was dahintersteckt.

Vier Hubschrauber sorgten am Donnerstagmittag in Erfurt für Aufsehen. Die amerikanischen Militärhubschrauber wurden beim Landeanflug am Flughafen Erfurt/Weimar gesichtet. Bevor die Bürger jedoch unruhig werden, gibt Flughafensprecher Hans-Holm Bühl auf Anfrage unserer Zeitung Entwarnung: „Es geht nur darum, wieder vollzutanken. So ein Hubschrauber kommt nur 400 Kilometer, dann braucht er eine neue Ladung Kerosin, um weiter zum Ziel zu fliegen“. Für den Flughafen sei das ein ganz lukratives Geschäft. Wohin die vier Hubschrauber wollten, konnte Bühl nicht sagen.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: