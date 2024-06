Erfurt. Der Liedermacher hat sein neues Album im Gepäck. Wann er nach Passau, München und Zürich in Erfurt spielt.

Liedermacher Rainhard Fendrich wird anlässlich seines 45-jährigen Bühnenjubiläums in Erfurt Halt machen. Am 21. April wird der 69-Jährige Sänger einen Tournee-Stop auf der Erfurter Messe einlegen und sein neues Album „Wimpernschlag“ vorstellen. Diese Liedsammlung soll auch eine sehr persönliche Retrospektive Fendrichs sein, in der auf Stationen seines Lebens zurückblickt. Bekannt wurde der Österreicher Ender 1988er Jahre mit dem Lied „Macho, Macho“, das ihm im gleichen Jahr den ersten Platz der ZDF-Hitparade bescherte.

Tickets gibt es ab Dienstag, den 2. Juli ab 10 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mehr Kulturnachrichten aus Erfurt: