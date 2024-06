Erfurt. Eine Konzertabsage dürfte Jazzfans ärgern und an ein besonderes historisches Ereignis wird in Stotternheim erinnert.

Nachwuchssportler auf dem Weg nach Lille

Auf Einladung des Tischtennisvereins „Lille Métropole Tennis de Table“ ist eine Delegation aus Tischtennisspielerinnen und -spielern des SV Empor Erfurt in die französische Partnerstadt aufgebrochen, um dort an zwei Turnieren teilzunehmen. Die Initiative ging von den aktiven Herren Roland Hartmann, Rüdiger Pfaff und dem Deutsch-Franzosen Alexis Veigel aus. Es ist geplant, aus dieser Begegnung in der französischen Partnerstadt eine dauerhafte Einrichtung werden zu lassen und im nächsten Jahr bei einem Gegenbesuch eine Tischtennis-Delegation aus Lille in Erfurt zu begrüßen. Als zuständiger Sportbeigeordneter verabschiedete Oberbürgermeister Andreas Horn die Delegation am Freitagmorgen vor dem Rathaus.

Konzertlesung beendet Ausstellung

Mit eindrucksvollen Bildern von Luca Zanetti ermöglichte Maria Magdalena Moser in der Ausstellung „Unsere Kraft trägt uns voran“ tiefgehende Einblicke in den Alltag und das Leben von Haushaltsarbeiterinnen aus der Quechua-Kultur im heutigen Bolivien. Zum Abschluss der Ausstellung lädt die Offene Arbeit im Kirchenkreis Erfurt am Samstag, den 29. Juni, um 19.30 Uhr zu einer Konzertlesung in die Michaeliskirche ein. Zu Gast sind der Jazzpianist Laurent Nicoud und die Autorin Maria Magdalena Moser, die aus dem Buch zur Ausstellung lesen wird. Der Eintritt ist frei.

Jazzclub-Konzert muss verschoben werden

Es sollte das letzte Konzert vor der Sommerpause werden. Doch der für Samstag, den 29. Juni, geplante Auftritt des Trios von Volker Braun (Orgel), Andreas Buchmann (Kontrabass) und Daniel Hoffmann (Trompete) muss verschoben werden, teilt der Erfurter Jazzclub mit. Die bereits verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Die drei renommierten Musiker sind allesamt Absolventen der Weimarer Musikhochschule und inzwischen in verschiedenen Projekten ganz unterschiedlicher Genre – von Soul über Zwölftonmusik bis hin zum Jazz – unterwegs. Das Trio soll nun zum Jazzherbst auftreten, ein genauer Termin wurde noch nicht benannt. Bereits am 26. Juli endet die Jazzclub-Sommerpause mit dem Auftritt des Weltmusik-Projekts von Ralf Siedhoff und Bosque Magico.

Kinder und Jugendliche erkunden Museumswelt

Für 20 Kinder und Jugendliche der Kindervereinigung beginnt eine spannende Ferienwoche im Deutschen Gartenbaumuseum. Fünf Tage lang erkunden sie von Montag, den 1. Juli, bis Freitag die Welt der Pflanzen und die Museumsluft auf der Cyriaksburg. Das Angebot ist Teil des Programms „Museum macht stark“ des Deutschen Museumsbundes und zielt auf selbstbestimmte kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe. „An den fünf Tagen im Museum soll gefärbt, gedruckt und gepflanzt werden“, erklärt Museumspädagogin Grit Boljahn. Zudem soll täglich ein Podcast entstehen, mit dem die Kinder und Jugendlichen ihre Arbeit und ihre Erlebnisse dokumentieren.

Erinnerung an Luthers Gewittererlebnis

An ein Schlüsselereignis der Reformation erinnert ein Gottesdienst am Dienstag, den 2. Juli, um 19 Uhr am Lutherstein. Im Jahre 1505 soll Martin Luther hier unter Bäumen in vor einem Gewitter Zuflucht gesucht und im Falle seiner Errettung geschworen haben, künftig als Mönch zu leben. Jahr für Jahr lädt die Kirchgemeinde Stotternheim an diesem Datum zum Gottedienst unter freiem Himmel ein. An diesem Dienstag wird er von Joachim Süß aus dem Pfarrbereich Schlossvippach geleitet, die Predigt hält Oberkirchenrat André Demut, Beauftragter der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland für den Landtag und die Landesregierung in Thüringen.

red