Erfurt. Ein Mann ist auf dem Domplatz von zwei Angreifern attackiert und verletzt worden. Zudem schlug ein hungriger Dieb ganz dreist zu. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Bei einem Streit auf dem Domplatz ist am Donnerstagnachmittag in Erfurt ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte die Auseinandersetzung und der 34-Jährige wurde zunächst von einem 48 Jahre alten Kontrahenten aus bisher ungeklärter Ursache angegriffen. Schließlich mischte sich noch ein 40-Jähriger in das Geschehen ein und schlug ebenfalls auf den 34-Jährigen ein. Dieser wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei erteilte den beiden Angreifern einen Platzverweis. Darüber hinaus erhielten sie Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bratwürste geklaut und Verkäuferin verletzt

In der Erfurter Innenstadt hatte es ein Dieb offenbar auf eine kleine Mahlzeit abgesehen. Der Unbekannte hatte sich laut Polizei zunächst einem Imbissladen genähert. Am Verkaufstresen angekommen, griff er dreist herüber und schnappte sich zwei Bratwürste vom Rost. Die Verkäuferin reagierte schnell und wollte den Dieb am Arm festhalten. Dieser riss sich jedoch los, verletzte die Frau dabei leicht und flüchtete mit seiner Beute im Wert von acht Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung.

Einbruch in Tattoo-Studio

Auf ein Tattoo-Studio hatten es Einbrecher in der Erfurter Innenstadt in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Unbekannten waren über ein Fenster eingestiegen und gingen im Inneren auf Beutezug. Dabei schnappten sie sich diverses Tattoo-Zubehör und elektronische Geräte sowie eine Geldkassette. Mit ihrer Beute von etwa 5.000 Euro flüchteten sie anschließend. Nachdem die Besitzerin den Einbruch bemerkt hatte, informierte sie am Donnerstagabend die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Gescheiterte Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

In den vergangenen Tagen scheiterten Diebe gleich zweimal bei einem Einbruchsversuch in der Erfurter Innenstadt. Die Unbekannten hatten versucht, in die Büros eines Wohnungsunternehmens einzubrechen. Nach Polizeiangaben scheiterten sie dabei sowohl an der Tür als auch am Fenster. Anschließend machten sie sich mit leeren Händen aus dem Staub. Bereits wenige Tage zuvor hatten Unbekannte schon einmal versucht, in die Räumlichkeiten des Unternehmens einzubrechen. Auch diese waren gescheitert. An der Tür und am Fenster entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red