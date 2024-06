Erfurt. Ein Erfurter Gymnasium hat die besten Abiturienten hervorgebracht. Schlagerstar Roland Kaiser trug sich ins goldene Buch der Stadt ein.

Mintag: Elfmal 1,0 im Abi

Thüringens bestes Gymnasium steht in Erfurt. So oft wie in diesem Jahr gab es das Best-Abi an einer Erfurter Schule selten. Welches Gymnasium diese irren Ergebnisse liefert.

Dienstag: Stadt findet keinen Betreiber für Café im Erfurter Angermuseum

Das Erfurter Angermuseum. © Marco Schmidt | Marco Schmidt

Der Stadtrat hatte ein temporäres Open-Air-Café im Innenhof des einstigen kurmainzischen Packhofs gefordert. Zumindest in diesem Sommer wird daraus wohl nichts.

Mittwoch: Friedenstauben an Erfurter Grundschule lösen Ermittlungen aus

Taube im Flug. © Marco Schmidt | Marco Schmidt

Einen Friedensflug zu einem Schulfest in Erfurt hielten Tierschützer für lebensgefährlich. Der Vorwurf empört wiederum die Taubenzüchter.

Donnerstag: Schüsse in der Nacht erschüttern Erfurter Plattenbaugebiet

Die Polizei ist am Roten Berg in Erfurt-Nord im Großeinsatz. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Ein 39-jähriger Mann wird getötet, der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Anwohner fragen sich: Was ist aus unserer Gegend geworden?

Freitag: Besondere Ehre für Roland Kaiser

Empfang von Roland Kaiser im Rathausfestsaal. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Ein solcher Andrang beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt ist dann doch eher selten, doch Schlagerstar Roland Kaiser hat nun mal jede Menge Fans in der Stadt.

