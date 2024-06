Erfurt. An einem Hang hat ein Mann in Erfurt vergessen, die Handbremse seines Autos anzuziehen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig und rollte eine Straße herab.

Ein Fahrer parkte am Samstagvormittag sein Auto an einem Hang in Tiefthal und vergaß, die Handbremse anzuziehen. Infolgedessen rollte das Fahrzeug selbstständig die Straße hinunter, teilte die Polizei mit. Der Mann eilte seinem Fahrzeug nach, verletzte sich dabei jedoch leicht und konnte seinem Fahrzeug schließlich nur noch hinterherschauen.

Trotz seiner Bemühungen kollidierte der Pkw schließlich mit drei geparkten Autos, die dabei beschädigt wurden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, stets sicherzustellen, dass die Handbremse an abschüssigen Stellen ordnungsgemäß angezogen ist.

