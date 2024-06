Erfurt. Rote Ampeln überfahren und gefährliche Spurwechsel: Ein junger Mann ist in Erfurt durch seine rücksichtslose Fahrweise ins Visier der Polizei geraten.

Am Freitagabend ist in Erfurt ein rücksichtsloser Raser gestoppt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 24-Jährige gegen 19.20 Uhr mit seinem Audi A4 in der Weimarischen Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln, überschritt deutlich die zulässige Geschwindigkeit und wechselte mehrfach verkehrsgefährdend die Spuren, ohne zu blinken.

Ein außer Dienst befindlicher Polizist wurde auf den rücksichtslosen Autofahrer aufmerksam und rief seine Kollegen zur Unterstützung. Über die Stauffenbergallee führte die wilde Fahrt anschließend in die Trommsdorffstraße, wo der Audi schließlich gestoppt werden konnte.

Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

