Erfurt. Peter Maffay ist am Samstagabend im Rahmen seiner Farewell Tour auf dem Erfurter Domplatz aufgetreten. Dabei gab es einen großen Überraschungsmoment für den guten Zweck:

Mit diesem besonderen Moment dürfte das Pixel Sozialwerk Erfurt nicht gerechnet haben: Während seines ausverkauften Konzerts in Erfurt setzte Peter Maffay zu einer kurzen Pause an und stellte dem Publikum das Engagement der lokal tätigen Organisation vor. Doch nicht nur das: Auf der Bühne zückte er einen großen, goldenen Umschlag und enthüllte einen Förderscheck in Höhe von 100.000 Euro, mit dem das Pixel Sozialwerk überrascht wurde.

Peter Maffay ist Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie und setzt sich zusammen mit der gemeinnützigen Soziallotterie und dank ihrer Teilnehmenden dafür ein, soziale und grüne Projekte zu unterstützen. Das Pixel Sozialwerk, gegründet im Jahr 2018, kämpft in Erfurt gegen die gesellschaftlichen Brennpunktthemen: Kinderarmut, Chancenungleichheit und daraus resultierende Perspektivlosigkeit. Mit seinem Team aus Ehren- und Hauptamtlichen werden Kindern und deren Familien vielfältige Angebote im Nachmittagsbereich, wie offene Treffs, aber auch Elterncafés, Projekttage, Nachhilfe, kostenloses Mittagessen, diverse Bildungsangebote, Ausflüge und Freizeiten angeboten.

„Worte sind gut. Taten sind besser. Es ist uns ein großes Anliegen, nicht nur von einer besseren Welt zu singen, sondern auch ganz konkret dazu beizutragen, dass sie ein bisschen besser wird. Pixel Sozialwerk verdient für ihre großartige Arbeit nicht nur unsere Aufmerksamkeit und unsere Anerkennung, sondern auch unsere materielle Unterstützung. Deshalb bin ich sehr gerne der Glücksbote für die Deutsche Postcode Lotterie und überreiche den Förderscheck über 100.000 Euro“, sagte Maffay.

Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Postcode Lotterie, ergänzte: „Als Soziallotterie freuen wir uns sehr über diese besondere Wertschätzung der geförderten Organisationen, die wir hier durch unserem Botschafter Peter Maffay an Pixel Sozialwerk in Erfurt weitergeben können. Ein großes Dankeschön an Peter Maffay und an all unsere Teilnehmenden.“

