Erfurt. Ab den 17. Juli dürfen sich auch die Erfurter über Klezmer und Orchester freuen. Warum der Unesco-Titel in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen wird.

Neue jiddische Melodien und alte Theaterlieder des 20. Jahrhunderts sowie weitere musikalische Angebote unterbreitet der diesjährige Yiddish Summer Weimar in Erfurt. Denn vom 17. Juli bis zum 11. August heißt es wieder „Yiddish Summer Weimar goes Erfurt“. Bereits seit neun Jahren gibt es diese Veranstaltungsreihe, die mit internationalen Musikerinnen und Musikern besetzt ist.

Beliebtes YAM-Ensemble und Caravan-Orcherster sind in Erfurt am Start

Unter anderem dabei sein werden eine Klezmer- und Balkanband aus Großbritannien und das neu gegründete YAM- Ensemble mit Musizierenden aus Instanbul, Weimar und Thessaloniki. Die jungen Profis beginnen am kommenden Dienstag mit Proben in Thessaloniki, ehe sie im dortigen Goethe-Institut ihre Vorpremiere feiern. In Erfurt sind sie am 17. Juli im Zughafen zu Gast. Der Leiter dieses zwanzigköpfigen Ensembles ist ein alter Bekannter – Ilya Shneyveys. Seine Art, ein junges Orchester zu führen und zu dirigieren, sorgte in den vergangenen Jahren beim Erfurter Publikum immer wieder für Beifallsstürme. Das Caravan-Orchester mit Chor mit deutschen und israelischen Jugendlichen gehört seit 2017 immer wieder zu den ausgewählten Ensembles für die Landeshauptstadt.

Yiddish Summer freut sich auf UNESCO-Welterbe-Termin

Ein ganz besonderer Tag während des Yiddish Summer in Erfurt dürfte der 11. August werden. Dann nämlich heißt es: „Wir feiern!“. Gefeiert wird der Unesco-Titel für das jüdisch-mittelalterliche Erbe vor knapp einem Jahr und die Übergabe der offiziellen Unesco-Urkunde an diesem Tag an die Stadt. Die ursprüngliche Idee, diese Urkunde zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur zu übergeben, war nicht möglich. Denn in diesem Jahr fällt dieser Tag mit der Landtagswahl zusammen.

Maria Stürzebecher und Karin Sczech, die beiden Unesco-Beauftragten der Stadt, werden deshalb am 11. August mit im Rathausfestsaal sein, wenn diese Urkunde feierlich an die Stadt übergeben wird. Ihnen ist es maßgeblich zu danken, dass Erfurt nun auf der Unesco-Welterbeliste steht.

Musiker aus Erfurts Partnerstadt Haifa kommen zu Zuge

Elf Stunden lang gibt es an diesem Tag Musik, Tanz, Gespräche und Führungen im einst christlichen und jüdischen Viertel der Stadt. Die Alte und die Kleine Synagoge sind kostenlos geöffnet. Die Berliner Kantorin Jalda Rebling (Tochter von Lin Jaldati) bietet jiddische Musik des Mittelalters, Kantorin Sveta Kundish vergleicht musikalisch jiddische und deutsche Volkslieder. Und selbstverständlich spielt zum Abschluss erneut das Caravan-Orchester mit Chor unter anderem mit jüdischen und arabischen Musizierenden aus Erfurts Partnerstadt Haifa.

Alan Bern, der Leiter des Yiddish Summer Weimar, verweist auf die Diversität der Menschen und deren dennoch gleiche Wurzeln. Und Reinhard Schramm, Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde, betont, dass die drei jüdischen Festivals längst zum Alltag in Erfurt, in Thüringen und sogar darüber hinaus gehören.

Alle Informationen zum 11. August und zu „Yiddish Summer Weimar 2024 goes Erfurt“ sowie Tickets finden Sie unter www.yiddishsumer.eu/unesco und bei der Tourist-Information.

