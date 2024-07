Erfurt. Zwei Konzerte stehen ins Haus und einer besonderen Spendenaktion von Erfurter Azubis gebührt Aufmerksamkeit.

Andere Öffnungszeiten im Mediestore am Juri-Gagarin-Ring

Aufgrund von Krankheitsausfällen hat der Medienstore der Thüringer Allgemeine und Thüringischen Landeszeitung bis zum 30.September veränderte Öffnungszeiten. Wer den Service-Store am Juri-Gagarin-Ring aufsuchen möchte, kann dies von Montag bis Freitag vormittags von 10 bis 13 Uhr und nachmittags von 14 bis 17 Uhr tun.

Niederländischer Nachwuchsorganist gastiert in Erfurt Predigerkirche

Der junge niederländische Organist Steven Knieriem ist der Solist des nächsten Orgelkonzertes innerhalb der 47. Internationalen Konzertreihe am 3. Juli um 20Uhr in der Predigerkirche. Er studierte in Rotterdam und Paris und nahm erfolgreich an mehreren internationalen Wettbewerben in Frankreich, Dänemark und den Niederlanden teil. Auf seinem Programm in der Predigerkirche stehen Originalkompositionen und Orgeltranskriptionen von Anton Bruckner, Franz Liszt und Hendrik Andriessen.

Karten gibt es an der Abendkasse

Deutsch-Englisches Konzert mit Verstärkung aus Weimar

Das zweite „Hörensagen“ von Friederike Teichert wird in diesem Jahr von Singer-Songwriterin Helene aus Weimar verstärkt. Am 5. Juli wird es ab 19.30 Uhr im Haus Dacheröden musikalisch: Helene gewann dieses Jahr die Thüringer Landesmeisterschaft im Song-Slam. Sie wird an Klavier und Gitarre ihre selbstgeschriebenen Lieder präsentieren. Als zweite Künstlerin präsentiert Friederike Teichert diesmal Lieder aus ihrem eigenen Programm, diesmal im Duo mit dem Bassisten Sebastian Fritzlar.

Tickets gibt es im Vorverkauf über die Webseite der Herbstlese oder an der Abendkasse

Erfurter Azubis rufen zu Spendenaktion auf

Auszubildende der DEVK Regionaldirektion Erfurt rufen eine Spendenaktion ins Leben und sammeln 2.500 Euro für Betroffene des Weihnachtshochwassers in der Gemeinde Heringen/Helme. Starke Regenfälle führten zu Überschwemmungen und sorgten dafür, dass rund 500 Personen ihre Häuser verlassen mussten und evakuiert wurden. Auszubildender Mohammed Hilal überlegt sich gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem ersten Lehrjahr eine Aktion, um den Menschen vor Ort zu helfen.

Am Ende haben die Erfurter Auszubildenden 455 Euro an Spendengeldern eingesammelt. Hinzu kommen je 500 Euro aus der Verlosung und auch die ACV-Hauptgeschäftsstelle steuert weitere 500 Euro zur Unterstützung für die Betroffenen bei. Die DEVK-Regionaldirektion Erfurt rundet den Betrag letztendlich auf 2.500 Euro auf. Den Spendenscheck überreicht Mohammed Hilal gemeinsam mit DEVK-Geschäftsstellenleiter Marcel Sommerfeld an Matthias Marquardt, den Bürgermeister der Gemeinde Heringen/Helme

Mehr Nachrichten aus Erfurt: