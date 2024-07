Erfurt. Nach 18 Jahren gibt Andreas Bausewein die Schlüssel für das Erfurter Rathaus ab. Einen würdigen Abschied soll er noch bekommen, sagt der neue OB Andreas Horn.

Andreas Horn (CDU) ist nun auch offiziell der Oberbürgermeister von Erfurt. Er trat seinen Dienst am Montag (1. Juli) um Mitternacht an. Sein Vorgänger Andreas Bausewein (SPD) übergab ihm am Vormittag die Amtsgeschäfte und die Rathausschlüssel.

Die Amtsübergabe war von gegenseitigem Respekt geprägt. Andreas Bausewein warb um Vertrauen für den neuen Oberbürgermeister. „Es ist das schönste Amt gleich nach dem Bundestrainer“, sagte Bausewein.

Andreas Horn wiederum sprach seinen Respekt für die Arbeit seines Vorgängers aus und kündigte für die Zeit nach der Sommerpause einen „würdigen Abschied“ für Andreas Bausewein an. Er selbst werde sich zuerst auf sein vor der Wahl angekündigtes 100-Tage-Programm konzentrieren, sagte er.