Erfurt. Ein Konflikt zwischen einer Gruppe von Männern kochte in einer Erfurter Kneipe hoch. Nachdem sie das Lokal verlassen mussten, eskalierte die Situation.

Am Sonntagmorgen kam es in einem Lokal in der Erfurter Innenstadt zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe von männlichen Gästen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Gruppe wegen der eskalierenden Situation der Kneipe verwiesen.

Der Konflikt setzte sich auf dem Gehweg vor dem Lokal fort. Eine bisher unbekannte Person zückte ein Pfefferspray und attackierte damit zwei Personen. Die Männer im Alter von 31 und 33 Jahren erlitten Augenreizungen und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Der Angreifer floh in unbekannte Richtung.

