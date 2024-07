Erfurt. Weisen Sie Wanderern den Weg, besuchen Sie eine neue Ausstellung zu Migranten in der DDR oder schicken Sie kurzentschlossen ihre Teenie-Kinder an die Ostsee.

Breitensport-Event sucht Helfer

Für die Wanderveranstaltung „Megamarsch“ suchen die Veranstalter noch freiwillige Helfer. Das Breitensport-Ereignis soll am Samstag, 13. Juli, stattfinden. Rund 1200 Teilnehmer haben sich laut Veranstalter-Angaben bereits angemeldet. In zwölf Stunden sollen sie wandernd einen 50-Kilometer-Rundkurs absolvieren. Start ist um 7.30 Uhr am Park-und-Ride-Parkplatz Urbicher Kreuz. Von dort führt der Weg über das Forsthaus Willrode, das Freilichtmuseum Hohenfelden und den Eichelborner Teich wieder zurück. 750 Höhenmeter müssen überwunden werden. Der „Megamarsch“ findet bereits zum fünften Mal in Erfurt statt. Der Sportartikelhersteller Columbia veranstaltet ähnliche Veranstaltungen bundesweit sowie in der Schweiz und auf Mallorca. Im Zentrum stünden „die Herausforderung, persönliche Grenzen zu überwinden, und die Förderung eines starken Gemeinschaftsgefühls“, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. Zwei Drittel hätten im vergangenen Jahr das Ziel erreicht, wer mehr als 20 Kilometer absolviert, darf sich über eine Teilnehmer-Urkunde freuen, auf Zieleinläufer wartet eine Medaille und ein alkoholfreies „Finisher-Bier“. Alle zehn Kilometer würden Verpflegungsstationen eingerichtet. Weitere Informationen finden sich im Internet auf www.megamarsch.de red

Freie Plätze im Ostseecamp

Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahre können mit der Naturfreundejugend an die Ostsee. In Ahlbeck auf Usedom findet vom 9. bis zum 19. Juli das Ostseecamp der Umweltorganisation statt. Für dieses gebe es noch freie Plätze für Kurzentschlossene, wie der Verband mitteilt. Im Teilnahmepreis von 285 Euro seien die gemeinsame Zugfahrt ab Erfurt, Unterkunft, Verpflegung und das Programm eingeschlossen. Die Naturfreundejugend organisiert seit über 25 Jahren Ferienfreizeiten und internationale Jugendbegegnungen. Interessenten können sich per E-Mail an info@naturfreundejugend-thueringen.de oder telefonisch unter 0361/56 23 356 melden. red

Migranten in der DDR

Dem Leben ausländischer Arbeitskräfte oder Studenten in der DDR widmet sich eine Ausstellung im Erfurter Stasi-Unterlagenarchiv auf dem Petersberg. Sie wird am Dienstag, 2. Juli eröffnet und ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet. Die Ausstellung wurde zusammen mit jungen Menschen mit Migrationsgeschichte entwickelt. Sie beleuchtet historisches Hintergrundwissen über die DDR, die Sozialistische Einheitspartei SED und das Ministerium für Staatssicherheit ebenso wie die bilateralen Verträge, die die DDR mit anderen Ländern schloss. Für die Wanderausstellung der Sozialen Dienste / Jugendhilfe gGmbH wurden historische Quellen aus unterschiedlichen Archiven herangezogen. In der Reihe „Stasi-Akte spezial“ wird am 19. September mit Maria Ackermann eine der Initiatorinnen der Ausstellung zum Thema „Migration in der DDR“ referieren. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen. red

Bibel-Geschichte als Bilderzyklus

Im Bilderzyklus „Unverhofft“ verarbeitet der Aachener Maler und Illustrator Roland Feldpausch die alttestamentarische Erzählung von Josef und seinen Brüdern. Dieser und weitere Arbeiten des Künstlers werden jetzt in einer Ausstellung in der Andreaskirche in Markvippach gezeigt. Eröffnet wird sie am Sonntag, 7. Juli, um 14.30 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 21. Juli zu sehen, die Kirche allerdings nur zu ausgewählten Zeiten regulär geöffnet: montags und donnerstags von 10 bis 11 Uhr, dienstags und freitags von 17 bis 18 Uhr. Unter der Telefonnummer: 0157 / 53 16 41 75 können auch weitere Termine erfragt oder vereinbart werden. red

Hochkarätiges Orgelkonzert im Dom

Stücke von Josef Gabriel Rheinberger, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Gustav Merkel sowie Improvisationen stehen auf dem Programm, wenn Thomas Lennartz das fünfte Konzert in der Reihe der Internationalen Orgelkonzerte im Erfurter Dom bestreitet. Am Samstag, 6. Juli beginnt das Konzert um 19.30 Uhr. Lennartz ist Professor für Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik in Leipzig und für sein Spiel mehrfach preisgekrönt. Weitere Konzerte der Reihe sind bis Mitte Juli im Dom, ab August dann wegen der Domstufenfestspiele in der St.-Crucis-Kirche geplant, wo Domorganist Silvius von Kessel die Reihe am 24. August beschließt. red