Erfurt. Stadteinwärts geht am kommenden Montag nichts mehr auf der Clara-Zetkin-Straße. Betroffen ist auch der Busverkehr. Das ist der Grund.

An der Kreuzung von Clara-Zetkin- und Friedrich-List-Straße wird ab kommenden Montag, den 8. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 26. Juli, gebaut. Das teilen die Erfurter Stadtwerke mit. In dieser Zeit werde durch die ThüWa (Thüringen-Wasser) eine Armatur in Trinkwassernetz ausgetauscht. Für die Zeit der Arbeiten soll der Verkehr stadtauswärts an der Baustelle vorbeigeführt werden, stadteinwärts sei eine Vollsperrung nötig. Ab der Häßlerstraße werde der Verkehr umgeleitet.

Betroffen ist auch die Buslinie 61, die über die Häßler- und die Wilhelm-Busch-Straße in Richtung Busbahnhof verkehrt. Die Haltestelle Rembrandtstraße, stadteinwärts, müsse aufgehoben werden. Die Einfahrten zu den Grundstücken würden durch die Sperrung nicht abgeschnitten, versprechen die Stadtwerke. Ansonsten wird Autofahrerm empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

red