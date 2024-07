Erfurt. Die Polizei Erfurt wurde zu einem Streit zwischen Nachbarn gerufen und ermittelt nach mehreren Diebstählen.

Ein Anwohner meldete der Polizei am Freitagvormittag Einbrüche in zwei Kellerabteile in ein Mehrfamilienhaus am Johannesplatz in Erfurt. Laut Polizei entwendeten die bislang unbekannten Täter mehrere Flaschen Alkohol, ein Werkzeug-Set und einen Ventilator im Wert von rund 60 Euro.

Quad gestohlen

Der Eigentümer eines Quads bemerkte am Freitagvormittag den Diebstahl seines Fahrzeugs. Offenbar waren in den Tagen zuvor bisher unbekannte Täter in die Garage eingedrungen und hatten das Quad im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei stoppte am Freitagvormittag in der August-Röbling-Straße einen 49-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert, unter dem Einfluss von Drogen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis und beim Alkoholtest stellten die Polizisten einen Wert von fast zwei Promille fest. Der 49-Jährige wurde für eine Blutabgabe mitgenommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Nachbarschaftsstreit endet mit Handschellen

Zwei Nachbarn gerieten am Sonntagmorgen in Melchendorf in Streit. Laut Polizei warf der 22-Jährige in diesem Zuge eine Holzlatte nach seinem 66-jährigen Nachbarn. Der verfehlte ihn jedoch. Auch bei Eintreffen der Polizei wollte er sich nicht beruhigen und wurde gegenüber den Beamten aggressiv. Diese legten ihm kurzzeitig Handschellen an. Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.