Erfurt. Der Sänger wurde für Team Deutschland angefragt. Wie die ersten Takte des neuen Songs klingen.

Clueso darf den offiziellen Song für das deutsche Olympia- und Paralympiateam beisteuern. Der Musiker hat diese Nachricht am Montagnachmittag über sein Instagramprofil verteilt. „Wir sind so dankbar und aufgeregt, Teil dieser Reise zu sein und waren zusammen mit der Band im Studio“, schreibt er.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Clueso (@clueso) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Nach nur 25 Minuten hat der Post bereits mehr als 2.000 Likes über die Social-Media-Plattform ergattert. In dem Video, was der Nachricht beigefügt ist, sieht man Clueso über eine Straße gehen und zu einem Auszug des Liedes performen. Viel vom Text ist noch nicht zu hören, aber neben dem optimistischen Rhythmus geht es um Stadionlichter, Tanzen mit Fremden und Freude über Erreichtes. Der Refrain beginnt mit der Zeile „Und wir rennen an allen vorbei“.

Der Song soll am 12. Juli veröffentlicht werden. Auf seinem Profil verrät der Künstler, wie man den neuen Titel schon vorab speichern kann.

Auch interessant

Vor dem Katholikentag Mit Video: Clueso tritt spontan in Erfurter Kirche auf. Ein guter Freund ist der Grund Von Markus Stelle

Mehr Nachrichten aus Erfurt: