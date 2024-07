Erfurt. Ob Riesenleinwand oder Mini-TV: Freude am Fußball ist nicht zwingend eine Frage der Bildschirmgröße. Manchmal darf es auch eigentlich ausrangierte Technik sein.

Weil die Ost-Terrasse auf dem Petersberg ausnahmsweise in der EM-Zeit ganz anders bespielt wurde, füllten sich andere Public-Viewing-Orte am Samstag bis zum Rand. Statt geschmeidiger Pässe und rasanter Konter im Spiel Deutschland-Dänemark, waren in Nachbarschaft zur Defensionskaserne und über den Dächern der Stadt eher harte Töne angesagt. Nicht vom Spielfeldrand oder aus dem Fanblock gen Mannschaft geschleudert, sondern auf der Gitarre fein in die Saiten gegrätscht. Gleichwohl umjubelt waren auch hier, beim „Bandhaus über Erfurt“-Festival, die Akteure. Wenn‘s wen störte: Zum Viertelfinale ist hier wieder Fußball angesagt.

In Ermangelung des höchsten Fußball-Viewing-Ortes mit der wohl größten Leinwand der Stadt, meldeten andere Orte gemeinschaftlichen Fußball-Jubels - wie der Hirsch-Heinrich-Sommergarten - am Samstag schon vor dem Anpfiff des Spiels Deutschland-Dänemark einen Aufnahmestopp: Zu viele Fans hatten hier einen guten Platz im Grünen gesucht und gerade noch so gefunden.

Meine eigene Nachbarschaft blieb gleich daheim, versammelte sich im Hof: Mit Bier und Beamer wurde hier in überschaubarer Mannschaftsstärke dem Sieg der deutschen Kicker entgegengefiebert. Samstag, gegen Spanien, wird es wieder so sein und meine alte, ausrangierte Leinwand aus Dia-Schau-Tagen im Viertelfinale wieder zu ungeahnten Ehren kommen. Hoffen wir, dass es nicht ihr letzer Termin dieser EM wird.