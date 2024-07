Erfurt. Um Fotos aus dem Krieg, die Pop-Band U2, um eine Prüfung an der Domorgel, um Glückskugeln im Haus Dacheröden und mehr geht es in den aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Bilder von der Frontlinie: Europas Krieg in der Ukraine

Bilder aus dem Krieg in der Ukraine sind ab Donnerstag, 4. Juli, in den Räumen der Friedrich-Naumann-Stiftung in Erfurt zu sehen. Zur Vernissage um 19 Uhr im Büro der Stiftung in der Trommsdorffstraße 5a in Erfurt gibt es einen Vortrag des Fotografen. Der Eintritt ist frei. „Frontlinie - Europas Krieg in der Ukraine“ ist die Ausstellung überschrieben. Der Bamberger Journalist Till Mayer berichtete bereits viele Jahre vor dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine vom Krieg im Osten des Landes. Seit Februar 2022 reist er im monatlichen Rhythmus in die Ukraine und informiert mit Text- und Fotoreportagen. Nun ist seine neue Ausstellung auf Wanderschaft. red

Zum Buchbingo im Kulturhaus Dacheröden rollen die Glückskugeln

Beim Buchbingo im Kulturhaus Dacheröden rollen am Mittwoch, 10. Juli, wieder die Glückskugeln. Wie immer sind dabei Schätze aus dem Bestand des Buchasyls zu gewinnen. Dieses Mal unterhält sich Dirk Löhr, der Mann am Ziehungsgerät, mit Siegfried Nucke. Er hat 2014 den Verlag Tasten & Typen gegründet, ist seit 2016 Mitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und ein Kenner der Szene. Der frühere Lehrer hat über 100 Einzelveröffentlichungen – Gedichte, Kurzprosa, Kritiken, Reportagen und Aphorismen – vorgelegt. Als Mitglied des Thüringer Schriftstellerverbandes setzte er die Veranstaltungsreihe „Traumberuf Schriftsteller“ unter anderem auch im Kultur: Haus Dacheröden um, in der er verschiedene Autorinnen und Autoren wie Matthias Biskupek oder Ulf Annel porträtierte. Siegfried Nucke erhielt mehrere Literatur- und Hörspielpreise. red

Prüfungskonzert an der Erfurter Domorgel

Ein Prüfungs-Orgelkonzert im Rahmen des „Masters Orgel“ wird am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr die Master-Studentin Eszter Szedmàk im Erfurter Dom spielen. Eszter Szedmàk studiert an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar - in den Orgelklassen von Silvius von Kessel, Martin Sturm und Bernhard Klapprott. Es erklingen Werke von Francois Couperin (Offertoire sur les Grands Jeux), Johann Sebastian Bach (Passacaglia c-moll, BWV 582), Max Reger (Phantasie und Fuge d-moll, op. 135 b), Olivier Messiaen (L´Apparition du Christ ressuscité à Marie Madeleine) und Maurice Duruflé (Toccata aus der Suite, op. 5). Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte für die Kirchenmusik am Dom abgehalten. red

Grüne organisieren Gedenkveranstaltung für Heinz Mädel

Auf dem Erfurter Wenigemarkt fand am Montag eine Gedenkveranstaltung für Heinz Mädel statt. Mädel ist eines der drei bekannten Todesopfern rechter Gewalt seit 1990 in Erfurt. „Er wurde aus sozialdarwinistischen und queerfeindlichen Motiven von zwei rechten Täterinnen brutal zusammengeschlagen. Er verstarb am 1. Juli 1990 an seinen Verletzungen“, sie die Grünen mitteilen. Das Gedenken wurde organisiert von der Initiative „Blinde Flecken“, der Opferberatung ezra und dem DGB-Bildungswerk. Dazu erklärt Grünen-Stadtrat Jasper Robeck: „Rechte Einstellungen und Menschenfeindlichkeit führen zu Ausgrenzung, Gewalt bis hin zu Morden. Wir gedenken Heinz Mädel, der 1990 aus rechten Motiven in Erfurt ermordet wurde. Die Aufarbeitung rechter Gewalt in Erfurt steht in der Stadtgesellschaft noch am Anfang.“ Ein regelmäßiges zivilgesellschaftliches Gedenken sei deshalb wichtig. „Insbesondere in Zeiten des Rechtsruckes, entmenschlichender Rhetorik gegenüber Geflüchteten oder zunehmender Queerfeindlichkeit ist das Gedenken zugleich Mahnung.“ red

„U2“ Tribute in der Mühle

Die Cover-Band einer der wohl berühmtesten und erfolgreichsten Bands der letzten Jahrzehnte, die stets für ausverkaufte Hallen und Stadien steht und allein bei ihrer letzten Tour weltweit über fünf Millionen Menschen begeisterte, kommt in die Heiligen Mühle. „Vertigo“ sind vier erfahrene Musiker und machen das, was sie schon immer mal machen wollten: Den Sound der großartigen Band reproduzieren und deren Songs vor einem sauberen Spiegel platzieren. Die alten Hits werden dabei vorher entstaubt und aktuelle oder fast vergessene Songs in das verdiente Rampenlicht gerückt, kündigen die Veranstalter an. Beginn des Ganzen ist am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr, in der Heiligen Mühle in der Mittelhäuser Straße 16, Karten gibt es wie immer an der Abendkasse. red

Lesung aus „Content“ mit Elias Hirschl

Orwell goes Instagram: Elias Hirschl liest aus seinem Roman „Content“ über die Generation ChatGPT am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr auf der Radio F.R.E.I.-Fläche in der Gotthardstraße 21. Es geht dabei um Listicles, YouTube-Videos, ChatGPT und jede Menge Content: Nach „Salonfähig“ ist dies die neue Romansatire von Elias Hirschl. Hirschl gelingt mit Content erneut eine „perfekte Romansatire, die höchstes Niveau erreicht“ (Neue Zürcher Zeitung), diesmal über die Generation ChatGPT. Politisch, prophetisch und zumindest so lange lustig, bis einem das Lachen im Hals stecken bleibt … Elias Hirschl wurde 1994 in Wien geboren. Er ist Autor, Musiker, Slam Poet und schreibt für Theater und Radio. 2020 erhielt er den Reinhard-Priessnitz-Preis. red

Mehr Kulturnachrichten aus Erfurt:

red