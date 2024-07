Erfurt. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist eine Seniorin verletzt worden. Intime Bilder sorgten für einen Erpressungsversuch. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Am Montagnachmittag ist eine Seniorin im Erfurter Norden von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 88-Jährige die Bahngleise im Bereich des Julius-Leber-Rings überqueren. Dabei übersah sie die herannahende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die Frau stürzte. Sie wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn entstand kein Schaden.

Erpresser scheitert an Erfurter

Ein Erpresser scheiterte Montagabend an einem Mann aus Erfurt. Der 25-Jährige nach Polizeiangaben über eine Social-Media-Plattform in Kontakt mit dem Unbekannten. Beide tauschten im Verlauf ihres Chats auch intime Bilder aus. Der Unbekannte rief schließlich den 25-Jährigen an und forderte 3000 Euro, andernfalls würde er die Aufnahmen veröffentlichen. Der 25-Jährige ging jedoch nicht darauf ein und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei.

Möbelstück und Wandfarbe gestohlen

In den vergangenen Tagen hatte es ein Einbrecher auf einen Keller in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Der Unbekannte war zunächst in das Mehrfamilienhaus gelangt und machte sich ein Stockwerk tiefer auf Beutezug. Dort brach er eine Kellerbox auf und schnappte sich daraus ein Möbelstück sowie Wandfarbe. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete er anschließend mit seiner Beute im Wert von über 300 Euro. Die Anwohner bemerkten den Einbruch am Montagvormittag und informierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Berauschter Autofahrer unterwegs

Die Polizei stoppte am Montagnachmittag in der Johannesvorstadt in Erfurt einen berauschten Autofahrer. Der 24-Jährige war demnach Am Nordstrand mit seinem Audi unterwegs gewesen, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Drogentest ein positives Ergebnis an. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und er musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle.

