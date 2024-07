Erfurt. Ruth Shaw bliebt auf ein außergewöhnliches Leben zurück. Jahrelang im Pazifik unterwegs, führt ihr Weg aber auch ins Fjordland. Brit Schwarz weiß, wie es weitergeht.

Die Lebensgeschichte von Ruth Shaw, einer starken Frau, ist eine spannende und herzergreifende Lektüre. Nach dem Verlust ihrer nächsten Angehörigen segelte sie jahrelang über den Pazifik, begegnete Piraten und wurde wegen Glücksspiels sogar verhaftet. Sie nahm ausgefallene Jobs an, wie Schweinezüchterin oder Köchin für einen Erzbischof und durchlebt Höhen und Tiefen. In ihrer klaren und humorvollen Sprache nimmt sie uns mit zu den wichtigsten Abschnitten ihres abenteuerlichen Lebens. Ihr Vater arbeitete als Feuerwehrmann für die neuseeländische Eisenbahn und sie ahnte als Kind sicher nicht, dass sie selbst einmal ein rastloses Leben führen würde. „Ich habe wohl die Liebe meines Vaters zu Zügen geerbt: Mein ganzes Leben lang saß ich entweder auf einem Boot – oder in einem Zug.“

Ein Leben zwischen Büchern im Fjordland

Nach den langen Reisen eröffnet sie mit ihrer ersten Liebe, die sie unmittelbar vor der Hochzeit verließ und nach über 20 Jahren heiratete eine kleine Buchhandlung, bestehend aus nur drei winzig kleinen Häuschen. Dort im abgelegenen Fjordland verkauft sie Bücher oder verschenkt sie einfach. Und wieder fühlt man sich eingebunden und mitgenommen in die bittersüßen Geschichten der Menschen, die ihren Buchladen besuchen. Mit siebzig Jahren scheint sie nun angekommen zu sein, ganz weit am Ende der Welt, im südlichsten Zipfel Neuseelands.

*Brit Schwarze ist Bibliothekarin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt am Domplatz

Erfurt liest! Ein Mal in der Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt- und Regionalbibliothek am Domplatz einen besonderen Tipp parat. Vom Buch bis zum Brettspiel stellen sie die Neuzugänge in ihren reichen Medienbeständen vor und geben einen ganz persönlichen Eindruck über Gelesenes, Gesehenes und Gespieltes.

