Erfurt. Zwei Männer greifen einen 23-Jährigen auf dem Erfurter Anger an, treten und schlagen auf ihn ein. Er muss ins Krankenhaus. Die Täter werden angezeigt.

Ein 23-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in der Erfurter Innenstadt leicht verletzt worden. In Nacht warfen ihm zwei Männer auf dem Platz am Anger Diebstahl vor und wollten ihn durchsuchen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Die Situation eskalierte demnach, als der Mann die Durchsuchung verweigerte. Die beiden anderen Männer traten und schlugen daraufhin auf ihn ein. Auch eine Glasflasche wurde als Waffe verwendet. Der 23-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Täter sei Strafanzeige aufgrund gefährlicher Körperverletzung erstattet worden.

dpa