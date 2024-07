Erfurt. Die Temperaturen halten viele vom Sprung ins kühle Nass ab. In den Freibädern ist es recht überschaubar. Doch da, wo es wärmer ist, sind bald die Türen zu.

Es wird besser. Bestimmt. Wir werden die 20 Grad-Marke wieder knacken, in der kommenden Woche nähern wir uns gar der 30.

Mich stört das frischliche Wetter weniger, wer mich kennt, weiß, dass ich ein kühles Island einem heißen Südeuropaurlaub vorziehe. Dennoch ist verständlich, dass wir alle uns ein bisschen mehr Sommer wünschen. In den Freibädern tummeln sich nur die Hartgesottenen. Gut, dass die Südschwimmhalle erst ab 10. Juli in den Jahresurlaub geht.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was bei diesem Wetter aber Spaß macht, ist Fahrrad fahren. Man schwitzt nicht so schlimm, braucht aber auch keine Jacke. Optimale Bedingungen. Apropos radeln: Wir, das Funke-Team beteiligen uns in diesem Jahr am Stadtradeln. Unser Titel: „Schnell wie ein Funke.“ Erfurts neuer Oberbürgermeister, Andreas Horn, übrigens auch, natürlich in einem anderen Team. Doch letztlich radeln wir alle für die Kommune Erfurt. 2023 erstrampelten 3189 Teilnehmende sage und schreibe 581.640 Kilometer.

Nun, auch ich werde ein paar Kilometer beitragen. Kleiner Haken: Das Stadtradeln beginnt am 12. August. Dann, wenn der Sommer wahrscheinlich zu Höchstform aufgelaufen ist.

Mehr Nachrichten aus Erfurt: