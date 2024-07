Erfurt. Der Ökologe Stephan Getzin legt neue Daten vor. Die Studie des aus Erfurt stammenden Forschers findet Anerkennung in Amerika und Südafrika.

Feenkreise sind ein Phänomen, das viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt fasziniert und antreibt, Theorien aufzustellen und Nachforschungen zu betreiben. Einer dieser Ökologen ist Stephan Getzin (Universität Göttingen), der gemeinsam mit seinem israelischen Kollegen Hezi Yizhaq im Oktober 2022 und zuletzt im Frühjahr 2024 weitere Feldstudien zu diesen im Durchmesser zwei bis zehn Metern messenden kreisrunden Flächen vorgelegt hat. Nachdem die Forschungsergebnisse Beachtung an Instituten und in der internationalen Presse (CNN, New York Times, Washington Post) fanden, hat der aus Erfurt stammende Wüsten-Experte nun im Juni noch eine weitere Fachpublikation in „Landscape Ecology“ vorgelegt, in dem seine Theorie ebenso mit umfangreichen Drohnendaten und Luftbildanalysen untermauert wird.

Messdaten des Erfurters schließen Insekten als Urheber der Feenkreise aus

Seine These lautet: Die mit Mythen behafteten runden „Vegetationslöcher“ der Namibwüste sind keine Folge von Abfraß von Termiten oder Ameisen, sondern haben mit Wassermangel und der Wurzellänge der Gräser zu tun, die im trockenen Boden stark um das mangelnde Bodenwasser konkurrieren, um zu überleben. Damit widerlegt er erneut die immer wieder in diesem Forschungsfeld präsent werdende Sandtermiten-Hypothese des Hamburger Feenkreis-Forschers Norbert Jürgens. Bereits Mitte März dieses Jahres hatte Getzin mit seiner neuen Arbeit „Das Austrocknen von unbeschädigten Gräsern im Oberboden verursacht die Feenkreise in Namibia“ (erschienen im Journal „Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics“) eine breite Datengrundlage geschaffen, die seither nicht nur unter Ökologen Anerkennung findet.

Amerikanische und südafrikanische Naturwissenschaftler unterstützen Getzins Datenerkenntnisse

Die Studie mit der der seit mehr als zehn Jahren forschende Getzin die Austrocknungstheorie belegt, basiert auf systematischen Bodenfeuchtemessungen und Wurzelausgrabungen, die – so ergeben Nachfragen unserer Zeitung – seine Kollegen auf der ganzen Welt teilen.

So äußert sich der wohl renommierteste Feenkreis- und Termitenexperte, der Amerikaner Prof. Walter Tschinkel, bestätigend zu den Erkenntnissen Getzins. Auf die Frage, ob er darin übereinstimme, dass die jungen Gräser mit ihren nur 10 Zentimeter langen Wurzeln im Feenkreis absterben würden, weil sie in der obersten Bodenschicht austrocknen, antwortete er: „Ja, diese Wurzelmessungen, gepaart mit der Hydrologie der obersten Sandschicht, verbinden das Absterben der Gräser mit der Aufrechterhaltung der kahlen Feenkreise“.

Auch Anhänger anderer Feenkreis-Theorien erkennen die Ergebnisse an

Auch der südafrikanische Pflanzenphysiologe Prof. Mike Cramer verfechtet die Austrockungstheorie: „Ich stimme zu, dass dies der Hauptgrund für das Absterben dieser kleinen Gräser ist.“ Sogar der südafrikanische Prof. Marion Meyer gibt ein ähnliches Urteil ab. Und dies, obwohl er ein Verfechter einer abweichenden Theorie ist: „Die aufkeimenden Gräser, die sich nach den Regenfällen in den Feenkreisen angesiedelt haben, sterben ein paar Wochen später ab, weil der Oberboden in den Feenkreisen sehr trocken ist und ihre Wurzeln noch nicht lang genug sind, um das Wasser […] unter der Oberfläche zu erreichen“.

Wurzelfraß ist bisher nie belegt worden

Die voneinander unabhängigen Feenkreisforscher stimmen aber auch gleichlautend darin überein, dass es keine systematische Feldstudie aus der Namibwüste als Beweis gibt, dass Sandtermiten diese jungen Gräser abtöten und damit Feenkreise verursachen würden. So schreibt Tschinkel: „Die Arbeit von Getzin und Yizhaq zu dieser Frage ist definitiv. Ihre Arbeit ist sorgfältig und gut dokumentiert, und ihre Stichprobengröße ist groß. Die Behauptung, dass das Absterben von Gräsern durch den Wurzelfraß von Sandtermiten verursacht wird, war schon immer schwach und nicht überzeugend“. Auch Meyer ist dieser Auffassung: „Die Graskeimlinge, die in den Feenkreisen absterben, verenden wegen der Trockenheit, alle ihre Blätter und Wurzeln sind noch intakt, aber sie welken und sterben“.

„Wir haben über viele Jahre hunderte von Gräsern ausgegraben, vermessen und mit Bildern dokumentiert, wir haben Tausende von Bodenfeuchtemessungen erhoben und Tausende Feenkreise jährlich mit der Drohne kartiert.“ Dr. Stephan Getzin

Tausende Messdaten sollen für sich sprechen

Auch die südafrikanische Feenkreisforscherin, Dr. Yvette Naude bestätigt dies für verschiedene Untersuchungsgebiete in der Namibwüste: „Wir haben weder im Namib-Rand-Naturreservat noch in der Giribes [Areal in Namibia] physische Wurzelschäden an grüner, gelber oder abgestorbener Vegetation festgestellt.“ Obwohl sie zu den Gas-Theoretikern zählt, stützt also auch sie die Theorie des Göttinger Ökologen.

Getzin selbst gibt sich auf Anfrage hin eher zurückhaltend und meint: „Wir haben über viele Jahre hunderte von Gräsern ausgegraben, vermessen und mit Bildern dokumentiert, wir haben Tausende von Bodenfeuchtemessungen erhoben und Tausende Feenkreise jährlich mit der Drohne kartiert. Nun liegt es in der Hand der anderen, diese neusten Daten sachlich zu interpretieren“.

