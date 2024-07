Erfurt. Wo ist Inge L. aus Erfurt? Verzweifelt stellt sich diese Frage seit dem 22. Juni ihre Familie. Von der Mutter dreier Söhne fehlt seither jede Spur.

Großangelegte Suchen mit Polizei und Fährtenhunden führten bislang nicht zum Auffinden der 79-jährigen Seniorin, die gern allein zu Spaziergängen aufbrach. Die Familie wendet sich jetzt mit einem neuen Zeugenaufruf an diese Zeitung. Denn sie hofft noch immer, dass jemand ihre Mutter auf ihrer Spazierrunde gesehen haben könnte. Was bisher bekannt ist: Am 22. Juni verlies Ingeborg Maria L. um 9.30 Uhr ihre Wohnung in der Gustav-Freitag-Straße im Erfurter Süden. Ihr Sohn Christian erzählt: „Sie hat regelmäßig ihre Runden gemacht, fast täglich und meist morgens.“ An jenem Tag macht sich Ingeborg mit einer Gehstütze auf den Weg in unbekannte Richtung. Sohn Christian: „Sie hat ein Handy, dass sie zwar nicht oft zum Telefonieren nutzte, aber für die Uhrzeit, den Wecker und ihr Lieblingsspiel Sudoku.“

Ingeborg Maria L. aus Erfurt wird vermisst. © Martin Wichmann TV | Martin Wichmann

Am 22. Juni hatte die Vermisste ihr Handy wieder mit dabei. Ihr Mann stellte ihr für die Spazierrunde den Wecker am Handy, der sie nach einer Stunde an den Rückweg erinnern sollte. Doch als seine Frau auch nach zwei Stunden nicht Zuhause eintrifft, alarmiert ihr Mann die Polizei. Der Sohn: „Sie war eigentlich immer zuverlässig und pünktlich, freundlich und aufgeschlossen. Ihre Runden gingen meist über längere Strecken. Sie mochte den Luisenpark oder den Kressepark, lief aber auch schon mal bis zum Domplatz und über das Löbertor.“

Letzte Position mit App geortet

An jenem Samstag aber weiß niemand, wohin Ingeborg ihr Weg führt und wo sie letztendlich steckt. Sofort beginnen erste Suchmaßnahmen. Und auch eine Handy-App soll helfen, die Vermisste zu finden, berichtet ihr Sohn: „Auf ihrem Handy war die „Wo ist-App“ installiert. Sollte mal etwas sein, dass wir Mutter orten können.“ Das Telefon war bereits um 11.40 Uhr ausgeschaltet. Am Abend um 20.57 Uhr wird die Ortung über jene App durch einen Feuerwehrmann versucht. „Die App zeigte als letzten Standort den Bachstelzenweg 20 bei Erfurt-Hochheim an. Und das vor bereits neun Stunden.“

Ist Ingeborg ins nahegelegene Wasser gefallen? Am nächsten Tag rücken die Einsatzkräfte mit einem Boot am Fluß an, Menschenketten durchlaufen das Flussbett. Ohne Erfolg. Doch auch von der Gehhilfe und dem auffälligen Basecap, dass die Vermisste trug, fehlt jede Spur. War die Vermisste in eine hilflose Situation geraten, hatte sie wohlmöglich die Orientierung verloren? Christian L.: „Sie fand sich in ihrem eigenen Kosmos zurecht. Und wenn es mal bei einer Runde später wurde, sind wir ihr mit dem Auto entgegen gefahren.“

Suche an der Gera, in Höhe des Dreienbrunnenbades. © Martin Wichmann TV | Martin Wichmann

Hoffen auf Zeugenhinweise

Auch diesmal macht sich die Familie auf die Suche, fährt alle beliebten Orte der Mutter ab, vergebens. Umso mehr erhofft sich die Familie jetzt Hinweise von Zeugen, die Ingeborg am 22. Juni noch gesehen haben. Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und hat kurze, lichte, grau-braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarz-weiß-quer-gestreiften Pullover, eine schwarzen Weste, einer grau-braune Hose und ein grau-beiges Basecap. Weiterhin führt sie eine rot-schwarze Unterarm-Gehstütze mit sich und hat eine gebückte Körperhaltung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Vorgangsnummer 0161162/2024 entgegen.

