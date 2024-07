Erfurt. In der Innenstadt prallte ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Ein Autofahrer hat am Mittwochvormittag eine Straßenbahn in der Erfurter Innenstadt übersehen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-Jähriger in der Schottenstraße mit seinem Auto unterwegs. Als er nach links in die Johannesstraße abbiegen wollte, übersah er eine herannahende Straßenbahn und stieß mit dieser zusammen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Anwaltskanzlei im Erfurter Süden einzubrechen. Wie die Polizei informierte, wurde dabei ein akustischer Alarm ausgelöst.

Überrascht durch den Alarm, flüchteten der oder die Unbekannten vom Ort des Geschehens. An der Tür der Kanzlei entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg.

Unbekannte brechen Etagenbox auf

Im Erfurter Norden ereignet sich in den vergangenen Tagen ein Einbruch. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Berliner Platz ein.

Im fünften Stock machten sie sich an einer Etagenbox zu schaffen und brachen diese auf. Sie entwendeten im Anschluss einen Koffer, Schuhe und einen Staubsauger. Anschließend flohen die Diebe in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1400 Euro.

Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Mittwochvormittag und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.