Erfurt. Zwei Personen gingen in Erfurt aufeinander los. Zudem legte ein Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle den Polizisten gefälschte Papiere vor.

Die Polizei stoppte in der Nacht zum Freitag einen E-Scooter-Fahrer in der Schlachthofstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle zeigte der Alkoholtest einen Wert von über ein Promille. Der 20-Jährige wurde für eine Blutentnahme mitgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zwei Personen in Streit geraten und verletzt

Zwei Männer gerieten am Donnerstagabend am Berliner Platz aus bisher unbekannten Gründen in Streit. Nach Polizeiangaben ging der 39-Jährige in diesem Zuge mit einer Glasflasche auf den 26-Jährigen los. Dieser wehrte sich mit seinen Fäusten. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall verursacht

In der Carl-Zeiß-Straße ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei stieß ein 52-Jähriger beim Wenden mit dem Heck seines VWs gegen ein geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Polizei stellte bei dem Fahrer einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt und der 52-Jährige zu einer Blutentnahme mitgenommen.

Gefäschte Dokumente

In der Arnstädter Chaussee führte die Polizei eine Verkehrskontrolle durch. Ein 65-jähriger Fahrer eines Toyotas zeigte den Beamten mehrere Dokumente vor, darunter auch ein Führerschein. Laut Polizei waren diese jedoch gefälscht. Die falschen Dokumente wurden sichergestellt und die Weiterfahrt verboten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

