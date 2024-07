Erfurt. Mit der bemerkenswerten Geschichte über einen jungen Rettungsschwimmer startet unsere Sommerserie. Und wir berichten, wie der Petersberg fit für Konzertabende gemacht wird.

Montag: Horn tritt Amt als Oberbürgermeister an

Nach 18 Jahren hat Erfurt einen neuen Oberbürgermeister. Andreas Bausewein (SPD) verlässt das Rathaus, sein bisheriger Sicherheitsdezernent Andreas Horn (CDU) übernimmt nach seinem Wahlsieg. Welche Pläne die beiden für die nächsten Wochen haben und warum Bauseweins Amtszeit nur schwer zu übertreffen sein wird, berichteten wir am Montag.

Der 19-jährige Luis Rauschenplatt ist Rettungsschwimmer in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Dienstag: Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Der 19-jährige Luis Rauschenplatt ist Rettungsschwimmer. Wenn andere in den Urlaub fahren, steht er um so häufiger am Beckenrand und passt auf, dass beim Badespaß kein Unglück geschieht. Uns erzählt er, wie er dazu kam. Seine Geschichte steht am Beginn unserer kleinen Sommerserie unter dem Titel: „Wir bleiben hier!“

Franz-Josef Zumnorde mit Tochter Cornelia auf einem Foto aus dem Jahr 2011. © Archiv | Marco Kneise

Mittwoch: Unternehmer-Dynastie auf dem Rückzug

30 Jahre lang war die Familie Zumnorde aus dem westfälischen Münster eine feste Größe in der Erfurter Innenstadt. In ihren Immobilien am Anger betrieben sie ein Schuhgeschäft und ein Hotel. Jetzt wurde bekannt: Die Familie verkauft ihre Erfurter Immobilien, das Schuhgeschäft zog bereits vor einiger Zeit um. Auch die Hotelbetreiber wechselten.

Flamingo-Nachwuchs im Erfurter Zoo. © Thüringer Zoopark Erfurt | Thüringer Zoopark Erfurt

Donnerstag: Dutzendfach Nachwuchs im Erfurter Zoo

Die Schnäbel müssen noch krumm werden, das Gefieder wird einige Zeit brauchen, bis es so schön rosafarben glänzt wie das ihrer Eltern: Im Thüringer Zoopark hat die Brutzeit der Flamingos begonnen. Ungewöhnlich ist, dass die Tiere sich dazu nicht auf die dafür vorgesehene Brutinsel zurückziehen. So ist das Spektakel für die Besucher aus nächster Nähe zu erleben.

Clueso-Fans bevölkern den noch nicht umgestalteten Hang am Petersberg bei einem Domplatz-Konzert 2017. © Archiv | Sascha Fromm

Freitag: Gewappnet für das Clueso-Konzert

Die beliebten Domplatz-Konzerte sind eine Belastungsprobe für den Petersberg. An dessen Hang versammeln sich regelmäßig Schaulustige, seien es Fans von Roland Kaiser, Peter Maffai oder Clueso. Die Stadt reagiert und trifft Vorkehrungen, um etwa dem dadurch entstehenden Müll zu begegnen.

red