Erfurt. Tausende Fußballfans fiebern auf der Ost-Terrasse des Petersberges mit dem deutschen Team. Da geht der Bildschirm aus. Das ist der Grund.

Wer im Viertelfinale dem deutschen Team im Spiel gegen Spanien die Daumen drücken wollte, der hatte auf der Ost-Terrasse des Petersberges bisweilen nur eine Hand dazu frei. In der anderen: das Smartphone. Denn der mit 28 Quadratmeter wohl größte Bildschirm fürs Public Viewing in Erfurt wurde am Freitag mitten im Spiel schwarz. Da blieb nur die Alternative Mini-Display.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An, aus, wieder an - so wurde die Wackelpartie der DFB-Elf auf dem Rasen kurz nach der Halbzeitpause kurzzeitig auch zu einer Zuschau-Wackelpartie für die Fans. So geriet das Spiel auch in dieser ungewollten Hinsicht zu einer spannenden und nervenaufreibenden Angelegenheit. Das Spiel ging weiter, aber der Bildschirm wollte noch nicht wieder mitspielen. Immerhin: Beim 1:0 der Spanier gab es ein Bild, dafür fehlte der Ton und damit der Kommentar zum Treffer.

Glücklich, wer wenigstens auf dem Smartphone das Spiel nach Wiederanpfiff verfolgen konnte. © Funke Medien Thüringen | Anja Derowski

Denis Baumgart, der das Spektakel auf dem Petersberg organisiert, hat für den vorübergehenden „Blackout“ eine einfache Erklärung: Der Bildschirm, schon eine Weile in Betrieb, sei einfach und unerwartet in den Standby-Modus gewechselt. „Und die Fernbedienung war zunächst unauffindbar“, konnte Baumgart den Zwischenfall zur unfreiwillig verlängerten Halbzeitpause erklären und schon längst wieder lachen über die kleine Panne.

Riesenjubel beim 1:1. © Funke Medien Thüringen | Anja Derowski

Die Stimmung blieb trotz der Mini-Panne auch in der Verlängerung bestens. Als das Spiel letztlich bitter fürs deutsche Team mit 2:1 in der dramatischen Verlängerung verloren ging, war die Enttäuschung über das EM-Aus aber riesengroß.

Mit langen Gesichtern bei den Fans und schwarz-rot-goldenen Luftschlangen am Boden endete der Traum vom Meistertitel auf der Ost-Terrasse.