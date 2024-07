Erfurt. 600 Stellen im Rathaus sind unbesetzt. Klimakleber, die eine Erfurter Straße blockierten, sind zu Strafen verurteilt worden. Was die Erfurter momentan bewegt, lesen Sie hier.

Ein alter Bekannter an der Schlösserbrücke

Den Fischreiher fotografiert hat Bernd Rödiger. Er schreibt: Ein guter Bekannter ist dieser Fischreiher auf dem Breitstrom an der Schlösserbrücke. Er hat die Ruhe weg und lässt sich auch von vielen Schaulustigen nicht stören. Scheinbar gefallen ihm die wieder wunderbar mit Blumen und Pflanzen gestalteten Schiffchen auch. Manchmal scheint er sich sogar mit seinem Schnabel mit der Spitze eines Blumenschiffchen zu messen.

Info zu Leserbriefen: Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen. Leserbriefe oder Fotos per E-Mail senden Sie bitte mit ihrem vollen Namen und Ortsangabe an erfurt@funkemedien.de

Wartezeiten am Parkautomaten sind die Folge

Michael Schlutter über das chip-lose Parken, bei dem die Kfz-Kennzeichen automatisch erfasst werden: Ich habe letztens euren Artikel über das Parken in der Tiefgarage am Hauptbahnhof gelesen. Dass es jetzt bei der Ein- und Ausfahrt etwas schneller geht – stimmt im Prinzip. Wo es jetzt etwas mehr staut, ist der Parkautomat. Bis jeder so sein Kennzeichen eingegeben hat – das dauert schon etwas länger wie „Chip einwerfen … Münzen einwerfen … fertig“. Zumindest ist das mein subjektiv gefühlter Eindruck. Was mich aber noch mehr interessieren würde: Kann man wie vorher 15 Minuten kostenlos parken? Das war nämlich vorher so, da ich oft meine Söhne in der Tiefgarage abgeholt habe, wenn draußen am Rondell alles voll war. Das mit den 15 Minuten stand zwar zum Schluss nicht mehr so in den „Betriebsbedingungen“ am Automat – war aber so.

Info zu Leserbriefen: Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen. Leserbriefe oder Fotos per E-Mail senden Sie bitte mit ihrem vollen Namen und Ortsangabe an erfurt@funkemedien.de

Personalmangel ist ein häufig bemühtes Argument

Eine Aufgabenkritik im Rathaus hält Rico Marbach aus Vieselbach für überfällig: Die Erfurter Bürger haben in den letzten Jahren aus dem Rathaus unterschiedliche Zahlen hinsichtlich nicht besetzter Stellen gehört – in einem Artikel dieser Zeitung war vor einigen Wochen von 600 offenen Stellen die Rede. Das Thema Personalmangel wurde häufig bemüht, wenn angestrebte und publizierte Ziele nicht erreicht worden sind oder einfach irgendwo die Säge klemmte…

Der ursprüngliche Sinn des öffentlichen Dienstes bestand darin, dass die Bürgerschaft Steuern bezahlt, um bestimmte, im allgemeinen Interesse liegende Aufgaben erledigen zu lassen. Das Grundgesetz geht vom ordnenden, insbesondere vom dienenden Staat aus; das Individuum steht im Mittelpunkt. Folgerichtig benennt die Thüringer Kommunalordnung eigene Aufgaben der Kommune – auch z. B. „… die Sicherung und Förderung eines berufsgerechten öffentlichen Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen,“. Pflicht und Kür müssen unterschieden knappe Ressourcen dort, wo es am nötigsten ist, konzentriert werden. Voraussetzung dafür ist eine objektive Aufgabenpolitik!

Möglicherweise sollte, z. B. evaluiert werden, ob alle kulturellen Angebote / Veranstaltungen zumindest hinreichend nachgefragt werden, oder: Ist die Unterstützung mancher Vereine doch nicht eher politisch (einzelne Parteiinteressen) motiviert…? Die aktuellen Wahlergebnisse zeigen, aus meiner Sicht, auch, dass mit Steuergeldern sorgsam und wirtschaftlich umgegangen werden soll.

Info zu Leserbriefen: Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen. Leserbriefe oder Fotos per E-Mail senden Sie bitte mit ihrem vollen Namen und Ortsangabe an erfurt@funkemedien.de

Kritik an der vom Amtsgericht verhängten Geldstrafe

Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Das kritisieren R. Czogalla, P. Neumann und S. Hentrich in Bezug auf ein Urteil am Erfurter Amtsgericht:

Am 28. Juni fand am Amtsgericht in Erfurt ein Prozess gegen 4 Personen der „Letzten Generation“ statt- 3 junge Frauen und ein Mann. Allesamt kluge und intelligente Menschen, teils sich noch im Studium befindend, eine wachsame und sozialpolitisch aktive Generation. Sie hatten sich im Februar 2023 in der Staufenberger Allee so auf der Straße festgeklebt, dass im Notfall eine Rettungsgasse gebildet werden konnte. Da sie die Straße nicht mit einem Traktor blockierten, die im Stau stehenden Autofahrer rücksichtvoll und stellen weise Verständnis zeigten und die Polizei auch schnell vor Ort war ist nicht passiert. Außer das der Verkehrsfluss für 80 Minuten außer Kraft gesetzt wurde.

Nun wurden die jungen Leute zu Geldstrafen verurteilt. Wofür? Weil sie für die Allgemeinheit kämpfen, auf die Klimakatastrophe aufmerksam machten und die Öffentlichkeit wachrütteln wollten- nicht für egoistische Ziele stehen. Sie riskieren ihre Gesundheit und sogar ihre berufliche Zukunft, denn diese Verurteilung, auch nur zu Tagessätzen, ist eine Verurteilung, steht im Strafregister und in ihren persönlichen Akten. Es soll dazu dienen, Aktivistinnen, die zivilen Ungehorsam ausüben einzuschüchtern. Das erleben wir ja auch immer wieder bei Antifaschistinnen die als Mitglieder einer terroristischen Vereinigung diffamiert werden, wehrend faschistische Organisationen Menschen bedrohen, verprügeln und verfolgen und vor Gericht mit cleveren Anwälten auf Bewährung entlassen werden.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und das alles, obwohl es ein Urteil des Bundesverfassungsgericht aus 2021 gibt, das der jetzigen und zukünftigen Regierung aufgibt, mehr im Umwelt und Klimaschutz zu unternehmen, damit die Nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt haben. Die Klimaseniorinnen aus der Schweiz haben in diesem Jahr ein ähnliches Urteil vor dem Europäischen Gerichtshof erstritten und die Deutsche Umwelthilfe war auch 2024 vor Gericht erfolgreich zu diesem Thema. Und es passiert nichts oder viel zu wenig!!! Es fühlt sich wie Selbstverteidigung an, was die „Letzte Generation“ umsetzt und das alles ohne Gülleautos und Traktoren.

Info zu Leserbriefen: Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte zu kürzen. Leserbriefe oder Fotos per E-Mail senden Sie bitte mit ihrem vollen Namen und Ortsangabe an erfurt@funkemedien.de

Mehr Nachrichten aus Erfurt:

red