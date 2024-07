Erfurt. Ein beeindruckendes Wetterschauspiel war am Samstag über Erfurt und der Region zu erleben. Orangefarbene, leuchtende Wolken zogen über den Abendhimmel.

Was für ein Anblick am Himmel: Tolle Farben konnten die Menschen am Samstagabend bestaunen. Für einige Zeit strahlte der Abendhimmel in orange-goldenen Farben.

Eine Wolkenfront, getaucht in tiefes Orange, zog nach dem Regen über Erfurt. Zwischendurch erstrahlte ein Regenbogen.

Beeindruckendes Farbenspiel. © Martin Wichmann | Martin Wichmann

