Mühlberg. Ein Campingplatz im Kreis Gotha zählt zu den beliebtesten in Europa. Doch auch im Thüringer Wald gibt es tolle Plätze für Wohnmobile und Zelt-Touristen.

Camping war schon vor der Pandemie eine populäre Art, Urlaub zu machen.

Ein Campingplatz im Kreis Gotha liegt auf Platz 61 der 100 beliebtesten Campingplätze.

Auch an zwei weiteren Orten im Thüringer Wald gibt es Stellplätze für Wohnmobile.

Der Campingplatz Drei Gleichen in Mühlberg hat es unter die beliebtesten Campingplätze Europas geschafft. Im Ranking um die Top 100 landete der Campingplatz als einziger aus dem Landkreis Gotha auf Platz 61.

Jedes Jahr zeichnet der camping.info Award die 110 beliebtesten Campingplätze Europas aus und das zum nunmehr 13. Mal. Zur Auswahl standen mehr als 23.000 Campingplätze aus 44 europäischen Ländern. Die Top drei der besten Campingplätze befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern, Burgenland und Tirol. Bewertet wird die Gästezufriedenheit, die die Anzahl und Aktualität der Bewertungen berücksichtigt. Damit landen nicht nur die großen, sondern auch die kleineren Plätze im Ranking. Der Mühlberger Platz erhielt 299 Bewertungen und 4,7 Punkte.

Campingplatz Drei Gleichen in Mühlberg ist zwischen 1. April und 31. Oktober geöffnet

Geöffnet ist er vom 1. April bis 31. Oktober. Es stehen Hütten und Bungalows bereit. Der Award ist ein Publikumspreis: So habe sich ergeben, dass für Nutzer die Bewertungen der letzten fünf Jahre bei der Urlaubsplanung eine Rolle spielen. Aus diesem Grund wurden im Award 2024 nicht wie üblich die Gästemeinungen der letzten zehn, sondern nur die vergangenen fünf Jahre berücksichtigt.

Jedes Jahr pilgern Touristen in den Landkreis Gotha. Ein weiteres beliebtes Ziel ist der Campingplatz in Finsterbergen. Wenige Kilometer weiter gibt es schon die nächste Abstell-Möglichkeit. Seit vergangenem Jahr können auch am Womo-Bahnhof Wohnmobile abgestellt werden.

