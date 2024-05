Gotha. Eine 15- und eine 16-Jährige galten in Gotha als vermisst. Sie wurden nun an einem Bahnhof in Sachsen angetroffen.

Die beiden vermissten Mädchen sind gefunden worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, konnten die 15- sowie die 16-Jährige wohlbehalten an einem Bahnhof in Sachsen angetroffen werden. Die beiden hatten seit Sonntagmittag als vermisst gegolten.

Laut Polizeiangaben waren die 15- sowie die 16-Jährige letztmalig im Stadtgebiet Gotha gesehen worden. Die Polizei hielt es für möglich, dass die beiden sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegten.

Mädchen spielen Basketball bei den „Rockets“ in Gotha

Wie der Basketballverein „Rockets“ noch Sonntagnacht mitteilte, handele es sich bei den Mädchen um Spielerinnen des Clubs. Bislang sei die Suche erfolglos geblieben. Der Verein bat darum, den Suchaufruf auch an andere Clubs zu schicken, da die Möglichkeit bestehe, dass die beiden schon außerhalb des Landkreises seien.

Einer Leserin zufolge wurden die 15- und die 16-Jährige am Sonntag in einem Hotel in Erfurt gesehen. Sie hätten dort ein Zimmer buchen wollen. Ayda Alizadeh kommt laut der Frau aus Gotha. Sophia Wenkel komme aus Großvargula und sei das Wochenende über zu Besuch in Gotha gewesen. Es gebe die Information, dass die Mädchen Kontakt zu Basketballern in Jena hätten und dahin wollten.

