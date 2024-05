Eine Spende in Höhe von 10.000 Dollar (knapp 9300 Euro) überreichten Mitarbeiter der Firma Avery Dennison: Sergej Pivnev, Jörg Sorber, Darius Kiaulevicius, Thomas Zentgraf und Ronny Abram (von links) an das Tierheim Arche Noah in Gotha-Uelleben und deren Leiterin Kathrin Matthieß. © Conny Möller