Maria Busse übernimmt die Pfarrstelle Gräfentonna. Nach vier Jahren Entsendungszeit wird sie am Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul Gräfentonna in einem Gottesdienst in das Pfarramt berufen. © Wieland Fischer / Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer