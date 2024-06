Mit einer Sommer- und Badenmodenschau als Bestandteil eines Abends für Stammgäste außer der Reihe feierte am Donnerstagabend das Kaufhaus Moses den Wiedereinzug in die untere Etage im angestammten Haus in der Erfurter Straße. Die Schau gestaltete die Event-Agentur Changa Prestige aus Gotha. © Peter Riecke | Peter Riecke