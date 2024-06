Landkreis Gotha. Für mehrere Ämter im Landkreis Gotha geht es am Sonntag in die Stichwahl. Alles Wichtige hat unsere Redaktion übersichtlich zusammengetragen.

Nach dem Auftakt des Superwahljahres steht am Sonntag, dem 9. Juni, der nächste Termin an. Ganz Deutschland wählt seine Vertreter im Parlament der Europäischen Union, und im Landkreis Gotha stehen die Stichwahlen an. Unsere Redaktion hat alles Wichtige rund um die Wahl zusammengetragen

Welche Ämter stehen zur Wahl?

Im ersten Wahlgang am 26. Mai konnte für mehrere Ämter kein mehrheitliches Ergebnis erreicht werden. Für die Wahl des Landrates stehen sich Stephan Steinbrück (AfD) und der Amtsinhaber Onno Eckert (SPD) gegenüber. Robert Luhn (parteilos, mit Unterstützung der CDU) tritt in der Stichwahl des Oberbürgermeisters von Gotha gegen Knut Kreuch (SPD) an.

In Waltershausen entscheidet sich, wer der Nachfolger von Michael Brychcy (CDU) wird. Dort haben Bürger die Wahl zwischen Leon Graupner (parteilos) und Sven Wiesenthal (CDU). Ergebnislos blieb auch die Wahl des Ortschaftsbürgermeisters in Ingersleben. Nachdem sich kein Kandidat für das Amt gefunden hatte, notierten Wahlberechtigte ihre eigenen Vorschläge. Am Ende kamen auch Amtsinhaber Wolfgang Kühnhold (Freie Wähler) sowie David John auf keine Mehrheit.

Beide erklärten, dass sie das Amt nicht antreten wollen. Bleibt Ingersleben ohne Ortschaftsbürgermeister, müsste der Bürgermeister der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, Christian Jacob (CDU), beziehungsweise sein Stellvertreter die Aufgaben wahrnehmen.

Wie läuft die Stimmabgabe bei den Wahlen zu Landräten, Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Ortsteilbürgermeistern?

Alle Wahlberechtigten haben bei den anstehenden Wahlen eine Stimme, die sie vergeben können. Sofern kein Wahlvorschlag auf dem Wahlzettel steht, kann eine wählbare Person (Mindestalter 18 Jahre) eingetragen werden. Das ist auch der Fall, sollte nur ein Vorschlag auf dem Wahlzettel stehen.

Wer ist überhaupt wahlberechtigt?

Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet haben, können am Sonntag ihre Stimme abgeben. Zudem darf ihnen das Wahlrecht nicht infolge eines Gerichtsurteils aberkannt worden sein. Insgesamt sind im Landkreis Gotha 110.947 Personen wahlberechtigt.

Was gilt es bei dem Wahlzettel zu beachten?

Im ersten Wahlgang wurden Stimmen abgegeben, die sich bei der Auszählung als ungültig herausgestellt haben. Wichtig ist: Eine Streichung wird nicht als Stimmabgabe gewertet; nur ein Kreuz am Wahlvorschlag zählt als gültig.

So macht man das Kreuz bei der Wahl am Sonntag an der richtigen Stelle. © Andreas Wetzel

Bei einer Briefwahl ist außerdem darauf zu achten, dass die eidesstattliche Erklärung korrekt ausgefüllt ist. Neben der Unterschrift müssen auch Ort und Datum eingetragen werden. In Gotha kann man sich bei Unsicherheit in der Stadtbibliothek sowie im Wahlbüro im Rathaus helfen lassen.

Bis wann können Wahlzettel per Post abgegeben werden?

Briefwahlunterlagen müssen am Sonntag, dem 9. Juni, bis spätestens 18 Uhr in den Briefwahlbüros eingegangen sein. Wer seinen Wahlzettel mit der Post verschicken will, sollte ihn spätestens am Donnerstag, dem 6. Juni, einwerfen.

Wann ist am Sonntag mit ersten Ergebnissen zu rechnen?

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, und dann wird ausgezählt. Generell gilt, dass als Erstes die Stimmen für die Europawahl ausgezählt werden. Es ist nicht absehbar, wann genau mit den ersten Ergebnissen für den Landkreis Gotha zu rechnen ist.

Wo kann ich mich am Wahlabend über die Ergebnisse informieren?

Unsere Redaktion richtet am Sonntag einen Wahl-Ticker auf unserer Internetseite ein. So regelmäßig wie möglich werden wir dort über den Stand der Auszählungen berichten. Die Ergebnisse können zudem auf der Seite des Landeswahlleiters eingesehen werden.

