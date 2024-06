Landkreis Gotha. Bodelschwingh-Hof feiert 57 Geburtstag. Eine Künstlerin sammelt im Kreis Gotha für einen guten Zweck. In einem Schwimmbad steigt eine große Party. Und die Kreisstadt freut sich über ein Geschenk.

Viele Gäste beim 75. Geburtstag des Bodelschwingh-Hofes

Fröhliches Treiben herrschte in Mechterstädt zum Sommerfest anlässlich des 75. Geburtstages des Bodelschwingh-Hofes. Den Hunderten Besuchern wurde ein unterhaltsames Programm geboten. Dazu hat die Theatergruppe des Bodelschwingh-Hofs wieder ein eigenes Stück aufgeführt: „Joseph, ein echt cooler Träumer“, einstudiert unter Leitung von Nico Klinkhardt und Claudia Roth. Auch das Wetter spielte mit, sagt Claudia Hahn, pädagogisch Leiterin im Bodelschwingh-Hof. Der nächste Geburtstag lässt nicht lange auf sich warten. Anfang September werde das 15-jährige Bestehen der Begegnungsstätte Liora in Gotha gefeiert, sagt Anne-Juliane Pogander, Geschäftsführerin des Diakoniewerks Gotha. red

Joachim Kalka stellt Büchersammlung vor

Mit der Veranstaltungsreihe „Ich packe meine Bibliothek aus“ lädt der Freundeskreis der Forschungsbibliothek Gotha bekannte Persönlichkeiten ein, die von ihrenBüchersammlungen – und dadurch zugleich aus ihrem Leben – berichten. Am Mittwoch, 12. Juni, 18.15 Uhr erzählt im Spiegelsaal der Forschungsbibliothek Gotha Joachim Kalka im Gespräch mit Andreas Platthaus über seien Büchersammlung.

Joachim Kalka ist Übersetzer, Herausgeber, Essayist und ein ausgesprochener Büchersammler. Als Übersetzer hat er ein Faible für ältere Texte und für das „Gewürz“ des Umgangssprachlichen. Für die Übertragungen des amerikanischen Avantgarde-Autors Gilbert Sorrentino verlieh ihm die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 1996 den Johann-Heinrich-Voß-Preis und wählte ihn im folgenden Jahr zum Mitglied. Die Bayerische Akademie der schönen Künste nahm ihn 2009 auf. 2014 erhielt er den Johann-Heinrich-Cotta-Übersetzerpreis der Stadt Stuttgart. Seine Essays erscheinen seit 2006 im Berliner Berenberg Verlag.

Um Anmeldung aus Platzgründen unter info@fk-fbgth.de wird gebeten. red

Monic Luisa Bickel-Schmitz, bekannt unter ihrem Künstlernamen Molubis, veranstaltet in ihrem Garten im Kreis Gotha eine Benefizveranstaltung. © C.Ludwig | C.Ludwig

Kunsthandwerk für einen guten Zweck

Im Garten von Monic Luisa Bickel-Schmitz am Ohrdrufer Schinds 14 öffnet am Sonntag, 16. Juni, wieder ein Kunsthandwerkermarkt seine Pforten. Von 11 bis 17 Uhr präsentiert die Veranstalterin, die auch unter ihrem Künstlernamen Molubis bekannt ist, nicht nur ihr neuestes Buch, sondern auch verschiedenes Kunsthandwerk von Katja Haselbauer, Angela Jordan und Conny Langenhahn. Christian Weiß von der Brotmanufaktur „Au Backe“ hält eine Sauerteig-Sprechstunde ab. Für die Bewirtung ist gesorgt. Der Erlös kommt der Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein in Ohrdruf zugute. red

Festtag unter der Linde in Gotha

Die Kirchgemeinde Augustin-Nord in Gotha lädt zum Unter- der Linde-Fest. Am Samstag, dem 15. Juni, von 15 bis 18 Uhr, wolle man miteinander ins Gespräch kommen, heißt es in der Ankündigung. Neben Speisen und Getränken gibt es vor der Augustinerkirche verschiedene Spiele sowie eine Büchertauschecke und einen Platz zum Vorlesen.

Anlass für das Fest ist der Tag der offenen Gesellschaft. Wie Pfarrerin Angela Fuhrmann mitteilte, sei es das Ziel, einen positiven, mutmachenden Raum für Begegnungen zu öffnen. Die Initiative Offene Gesellschaft ruft seit 2017 immer am dritten Samstag im Juni dazu auf, ein Zeichen für Vielfalt und Zusammenhalt zu setzen. red

Kant im aktuellen Fokus in Gotha

Philosophisch geht es wieder im Löfflerhaus in Gotha zu. Im Zentrum des Vortrages „Frieden ist kein eingefrorener Krieg“ am Dienstag, dem 18. Juni, steht Immanuel Kant. Das Referat im Kultur-Raum hält die philosophische Praktikerin Dorothea Höck. Sie spricht über Kants Beitrag zum späteren Völkerrecht. Die nächste Ausgabe des „Philosophischen Salons“ beginnt um 17 Uhr. Gäste werden um einen Unkostenbeitrag von sieben Euro oder mehr gebeten.

Kant beleuchte in seinen Schriften Auswege aus Kriegen und über gerechten Frieden, teilte Martin Müller-Weiffenbach vom Löfflerhaus mit. Elena Metelskaya am Klavier und Martin Müller-Weiffenbach am Cello begleiten den Abend als Mit-Gastgeber. red

Party im Schwimmbad Georgenthal

Mehr als nur eine kleine Abkühlung an heißen Sommertagen bietet das Schwimmbad in Georgenthal. Zum Abschluss des Schuljahres steigt dort am Donnerstag, dem 20. Juni, eine Ferieneröffnungsparty. Von 11 bis 16 Uhr wartet ein volles Programm auf alle Ferien- und Hortkinder. Wie das Jugendzentrum Netzwerk aus Ohrdruf mitteilte, gibt es unter anderem einen Wasserrutschen-Wettbewerb, einen Arschbomben-Contest vom Startblock, eine Piratenschlacht sowie verschiedene Wasser- und Quizspiele.

Die Teilnahme sei, bis auf den Eintrittspreis des Schwimmbades, kostenfrei. Veranstalter sind die Landgemeinde Georgenthal und die kommunale Jugendarbeit der Stadt Ohrdruf. red

Gotha bekommt eine neue Rose

Die von Marie-Luise Steube, der Vorsitzenden der Anni-Berger-Stiftung in Bad Langensalza kürzlich an den Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) übergebene Rose „Herzogin Friederike“ ist ausgepflanzt. Die vom Rosenhof Rönigk in Bad Langensalza gezüchtete Rose ist auf einer städtischen Rasenfläche in der Friedrichstraße, Ecke Justus-Perthes Straße vor Schloss Friedrichsthal zu finden und blüht dort in einer kleinen Gruppe.

Die Strauchrose „Herzogin Friederike“ ist ein edles Einzelstück mit changierender Farbvielfalt. Die halbgefüllten Blütenschalen variieren von gelb, lachs bis rosa und stehen in dichten Dolden zusammen. Die Rose wächst breitbuschig und aufrecht und ist gesund und widerstandsfähig, mit einer enorm langen Blütezeit von Juni bis in den Oktober. Zudem sind die halbgefüllten Blüten bei Bienen und Hummeln sehr beliebt.

Die Blume ist nach der am 17. Juli 1715 in Gotha geborenen Prinzessin Friederike von Sachsen-Gotha-Altenburg benannt, die 1734 den letzten Herzog von Sachsen-Weißenfels heiratet. Ihr Bruder war er regierende Herzog Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg und ihre Schwester ist Augusta Dowager Princess of Wales, die für die frühesten Beziehungen der Ernestiner zum englischen Königshof sorgte. Als Witwe kam die junge Herzogin, die alle ihre fünf Kinder im Kindesalter verlor, nach Bad Langensalza und ließ sich das Friederikenschlösschen erbauen. Die berühmte Therme trägt auch ihren Namen.

Am „Tag der Rose“, dem 12. Juni, wird das Pflanzbeet mit der edlen Strauchrose wie vom städtischen Gartenamt geplant fertiggestellt sein. red

