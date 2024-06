Kreis Gotha. Burgtonnaer begehen Ortsjubiläum. Der Thüringer Orgelsommer beginnt in Wandersleben. Ein besonderes Konzert der Thüringen-Philharmonie. Entdecken Sie das vielfältige Programm.

Die Redaktion dieser Zeitung hat eine Reihe lohnenswerter Veranstaltungen im Kreis Gotha für dieses Wochenende, 15. bis 16. Juni, zusammengetragen. Es handelt sich um Tipps - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Feste

In Burgtonna beginnt am Samstag die Festwoche zur 1150-Jahrfeier des Ortes. Eröffnet wird sie um 15 Uhr mit Stellen eines Baums am Bürgerhaus. Die Original Craulaer Turmspatzen spielen im Anschluss auf. Der Eintritt ist frei. Der Sonntag ab 8 Uhr schließt sich der Tag der Vereine auf dem Sportplatz an. Die Festwoche klingt am Sonntag darauf, 23. Juni, mit einem großen Festumzug aus.

Seit 1994 besteht die Jugendfeuerwehr in Tüttleben. Die aktuell 29 Mitglieder im Alter von 6 bis 17 Jahren wollen den „30.“ gebührend feiern. Ulrike Bromund, seit knapp zehn Jahren Leiterin der heranwachsenden Floriansjünger von Tüttleben, hat für diesen besonderen Tag, für „ihre“ Kinder und Jugendlichen einiges vorbereitet. Es wird einen Geländelauf rund um Tüttleben geben, in den Altersklassen zehn bis 14 und 14 bis 18 Jahren. Die Bambinis, sechs bis neun Jahre, müssen einen Hindernisparcours bewältigen. Knapp 140 Kinder werden an diesem Tag in verschiedenen Mannschaften starten und um die Pokale kämpfen.

Das Dorf- und Sommerfest in Boilstädt neben dem Gemeindehaus steht im Zeichen des Herrn von Boilstädt. Am Samstag, 13.30 Uhr wird eine Gedenk- und Informationstafel eingeweiht, die an den archäologischen Fund aus der Zeit der Merowinger (um 600 nach Christus) erinnert, der im Jahr 2013 bei Bauarbeiten für die Umgehungsstraße zwischen Sundhausen und Boilstädt zutage gefördert worden war. Das Dorffest geht 14 Uhr los.

Zum Dorffest in Boilstädt wird eine Tafel für den „Herrn von Boilstädt“ enthüllt, der bei Grabung im Jahr 2013 entdeckt wurde; in Weimar gab es 2018 dazu eine Ausstellung; im Bild links Kristina Scheelen (Anthropologin) und Steffi Burrath (Landeskriminalamt). © Archiv | Maik Schuck

Der Krügerverein in Neudietendorf richtet am Sonntag, 14 bis 18 Uhr, sein elftes Parkfest im Krügerpark aus. Dazu ist ein buntes Programm für alle Generationen vorbereitet. Von Live-Musik mit samt&sonders über orientalischen Tanz bis Lesung der Literaturwerkstatt reicht das Spektrum. Der Kindergarten „Die Arche“ tritt auf. Es gibt Kräuter-, Bastel-, Verkaufsstände und vieles mehr.

Auf dem Gelände der Bahnwerkstatt Georgenthal richtet die IG Hirzbergbahn ihr 17. Hoffest der IG aus. Von 10 bis 18 Uhr gibt es Loks, Waggons und vieles mehr zu sehen.

Mit einer großen Feier weihen die Einwohner von Döllstädt ihren neuen Dorfbrunnen ein. Das Fest steigt am Samstag. Los geht es mit einem Gottesdienst ab 14.30 Uhr. Ab etwa 15 Uhr wird an der Feuerwehr gefeiert. Wie der Kultur- und Heimatverein Döllstädt mitteilte, sind neben Kinderschminken und einem Programm des Kindergartens auch Auftritte der Tanzgruppen geplant.

Lesung

Die von Rolf Hochhuth gegründete und nach seiner Mutter benannte Ilse-Holzapfel-Stiftung veranstaltet am Samstag eine szenisch-musikalische Lesung im Ekhof-Theater Gotha. Sie beginnt 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Die Stiftung, der unter anderem auch das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin (Berliner Ensemble) gehört, hat seit 2019 ihren Sitz in Gotha. Neben der Witwe von Rolf Hochhuth, Binger-Hochhuth, haben auch der preisgekrönte Drehbuchautor Alexander Pfeuffer (u.a. In aller Freundschaft, Polizeiruf 110) und die erfolgreiche Autorin und Grimme-Preisträgerin Annette Hess (Ku`damm 56 ff, Weißensee, Deutsches Haus) ihr Kommen zugesagt. Einige wenige Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Theater

Am Samstag präsentiert das Staufenberger Puppentheater den Klassiker „Der Räuber Hotzenplotz“ im Cibulka-Saal der Stadtbibliothek. Ein Spaß für Jung und Alt. Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person. Die erste Vorstellung beginnt um 11 Uhr, eine weitere um 15 Uhr.

Konzert

Der Thüringer Orgelsommer wird dieses Jahr am Samstag, um 16 Uhr in der Petrikirche Wandersleben eröffnet. Es gibt ein Jubiläum zu feiern: Die Schröter-Orgel besteht jetzt 300 Jahre. Zur Feier des Tages erklingt die Orgel gemeinsam mit dem Ensemble Con Piacere Leipzig und Gesangssolisten (u.a. Anna Kellnhofer, Sopran).

Im Kurpark Hüllrod in Finsterbergen treten am Sonntag verschiedene Blaskapellen beim Musikfest auf. © Archiv | Michael Brutz

Zum Musikfest im Hüllrod Finsterbergen eröffnet 10 Uhr der Oldie- und Jugendfanfarenzug aus Friedrichroda auf der Freilichtbühne den Reigen. Weitere Kapellen folgen, etwa das Blasorchester Wölfis, Burgen-Jazz-Band, Schauorchester Weimar sowie die Landesjugend Bigband. Natürlich dürfen die Heimatkapelle Finsterbergen und die Finsterberger Blasmusik an diesem Tag nicht fehlen.

Am Sonntag veranstalten die Orangerie-Freunde wieder ihr traditionelles Sommer-Konzert in der Orangerie. Dafür werden für die Besucher 400 Stühle im Orangerie-Garten aufgestellt. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, Bowle und kalten Getränken. Vorm Orangenhaus werden Blumenzwiebeln aus dem Orangerie-Garten gegen eine Spende zugunsten der Orangerie abgegeben. 16 Uhr beginnt das Konzert des Jugendorchesters der Kreismusikschule „Louis Spohr“ Gotha. Der Eintritt ist frei, die „Orangerie-Freunde“ bitten aber um Spenden für die Beschaffung neuer Pflanzkübel und dem Ankauf weiterer Kamelien für das Kamelienhaus.

Die Fidelrunde Bundweis tritt am Sonntag, ab 18. 30 Uhr in der Augustinerkirche Gotha auf. Die Musikanten aus dem Raum Eisenacher singen und spielen Lieder und Instrumentalstücke der Renaissance und des Frühbarocks. Bereits 17 Uhr sie im Gottesdienst zu erleben.

Barocke Tänze sind in der Dreifaltigkeitskirche Gräfenhain auf der Thielemann-Orgel am Sonntag, ab 17 Uhr zu hören. „Vive la danse“ nennt Organist Christopher Behrensen (Sidney/Bamberg) sein Programm zum Gräfenhainer Musiksommer.

Besonderes Konzert der Thüringen-Philharmonie

Die Restaurierung der Ratzmann-Orgel in der St. Crucis Kirche in Wölfis ist auf einem guten Weg, teilt Ursula Rolapp vom Gemeindekirchenrat mit. Die Bauabschnitte eins bis drei seien erfolgreich abgeschlossen worden. Auch die Restaurierung des Orgelportales und die Instandsetzung der Orgelumfeldes seien in der Realisierung. Der vierte und letzte Abschnitt werde vorbereitet.

Der Newsletter für Gotha Alle wichtigen Informationen aus Gotha, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur Unterstützung der Finanzierung habe Landrat Onno Eckert (SPD) ein Benefizkonzert der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach ermöglicht. Am Sonntag, den 16. Juni, spielt ab 16 Uhr ein besonderes Ensemble der Thüringen Philharmonie in der Wölfiser Kirche.

Es werden unter anderem Werke von Wolfgang A. Mozart mit Ausschnitten aus „Die Zauberflöte“, Alan I. Menken mit der „Little Mermaid“-Suite, George Gershwin mit Ausschnitten aus „Ein Amerikaner in Paris“ sowie Musik von Duke Ellingtonzu hören sein.Der Eintritt ist frei! Um eine Spende zu Gunsten der Restaurierung der Orgel wird gebeten.Im Anschluss an das Konzert wird zu einem gemütlichen Ausklang bei Getränken und Imbiss eingeladen. Es ist die Besichtigung der Orgel, deren Baufortschritte und auch Gespräche und Informationen zu geplanten Maßnahmen möglich.

Auch interessant

Kriminalität Einbruchsserie im Kreis Gotha: Jetzt gehen Bürger auf Streife Von Ralf Ehrlich

Auch interessant

Schussverletzung Olli verliert ein Bein: Unbekannte quälen Tauben in Gotha Von Tobias Leiser

Auch interessant