Landkreis Gotha. Ein Parteichef im Kreis Gotha tritt zurück. In Seebergen startet ein Bootsrennen. Und auf dem Friedenstein steigt ein besonderes Konzert.

Parteichef tritt zurück

Wenige Tage nach der Stichwahl ist der Vorsitzende der Freien Wähler im Landkreis Gotha Jens Römer von der Position zurückgetreten. Das teilte Römer selbst am Dienstag mit. Als Begründung nannte er das „schlechte Wahlergebnis“ zur Kommunalwahl am 26. Mai. „Ich werde mich nicht komplett vom Kreisverband der FW zurück ziehen“, so Römer, „sondern mache nur die Stelle des Vorsitzenden frei.“ Er bleibe dem Kreisverband treu und wolle in Zukunft auch als Funktionär im Vorstand weiter tätig sein.

Jena Römer ist der Vorsitzende der Freien Wähler Hörsel. (Archivbild) © Freie Wähler | [Freie Wähler] Bernd Seydel / Peter Mildner

Der Rücktritt gilt mit sofortiger Wirkung. Jens Römer bleibt aber Vorsitzender der Freien Wähler Hörsel. In der Kommunalwahl konnte die Partei erneut stärkste Kraft in der Gemeinde werden. red

Bootsrennen auf dem Angerteich in Seebergen

Geschwindigkeit ist am Wochenende in Seebergen gefragt. Der Ort in der Gemeinde Drei Gleichen lädt zum Teichfest. Los geht es am Samstag, dem 15. Juni, um 14 Uhr am Angerteich an der Allestraße und der Teichgasse. Wie der Feuerwehrverein Seebergen mitteilte, wird neben dem Fest auch die erste Seeberger Teichregatta ausgerichtet. „Wir suchen das schnellste Boot auf unserem Ängerdeich“, hieß es in der Ankündigung. Teilnehmen könne jeder, alle Vereine, Familien und wer Lust habe.

Die Reagatta startet ab 16 Uhr. An die Teilnehmer gibt es folgende Anforderungen: Es muss ein Segelboot sein; die Bauform ist nicht wichtig. Die maximale Größe einschließlich Segel liegt bei rund 30 Zentimeter. Als Referenz wird eine A4-Seite angegeben. Ein zusätzlicher Antrieb oder Steuermöglichkeiten sind nicht erlaubt. Für den nötigen Wind sorge der Feuerwehrverein. Für den Sieger gibt es einen Wanderpokal, doch der Letztplatzierte soll nicht leer ausgehen.

Anmeldeschluss für das Bootrennen ist Freitag, den 14. Juni. Interessierte können sich beim Feuerwehrverein unter Telefon: 0163/7428109 melden. Auf die kleinen Gäste warten zudem eine Hüpfburg, Kleinspielgeräte, Spiele und Glitzertattoos. red

Brunnenfest in Döllstädt

Mit einer großen Feier weihen die Einwohner Döllstädts ihren neuen Dorfbrunnen ein. Das Fest steigt am Samstag, dem 15. Juni. Los geht es mit einem Gottesdienst ab 14.30 Uhr. Ab etwa 15 Uhr wird an der Feuerwehr gefeiert. Wie der Kultur- und Heimatverein Döllstädt mitteilte, sind neben Kinderschminken und einem Programm des Kindergartens auch Auftritte der Tanzgruppen geplant. Außerdem verspricht der Verein eine Überraschung zur Einweihungsfeier. red

Besonderer Gast trifft auf Philharmonie

Das Konzertformat „Philharmonie unplugged“ geht in die nunmehr vierte Auflage. Am 16. August trifft das Streichorchester der Thüringen Philharmonieim Hof von Schloss Friedenstein in Gotha auf den Sänger Thomas Hahn samt Liveband und die Sängerin Edita Abdieski. In der diesjährigen Ausgabe ist zudem noch ein Sondergast dabei: Malik Harris. Der deutsch-amerikanische Popsänger vertrat Deutschland 2022 beim European-Song-Contest mit seinem Lied „Rockstars“ und war schon mit Musikern wie James Blunt, Calum Scott und Tom Odell unterwegs. Im Laufe des Abends soll das Konzert auf dem Friedenstein nach und nach zu einer großen Open-Air-Party werden

2022 war Harris zum ersten Mal in Gotha. Damals spielte er vor dem Konzert der Thüringen Philharmonie mit Tim Bendzko. „Ich fand die Atmosphäre im Hof von Schloss Friedenstein schon 2022 total beeindruckend. Jetzt in diesem Ambiente meine Songs mit Band und Streichorchester zu spielen – das wird sehr emotional“, freut sich der Sänger auf seinen Auftritt. Als besonderen Erfolg nennt der Musiker, eine Woche lang auf einer Plakatwand am Times Square in New York City zu sehen gewesen zu sein.

Karten für das Konzert gibt es bereits ab 28,50 Euro unter www.ticketshop-thueringen.de

Preis für pfiffige Tüftler

Pfiffigen Kindern und Jugendlichen winkt ein Preisgeld. Dem Landratsamt zufolge können sich junge Tüftler noch bis zum 30. Juni für den Umweltpreis 2024 bewerben. Damit werden Projekte ausgezeichnet, die sich mit Natur und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das Preisgeld beträgt 1500 Euro. Die Projekte müssten von Kindern oder Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren initiiert, geleitet oder aktiv unterstützt werden beziehungsweise unterstützt worden sein.

Entscheidend ist, dass die Projekte nicht vor 2022 abgeschlossen wurden oder bereits weiter fortgeschritten sind. Den Gewinner wählt eine Jury aus. Die Preisübergabe ist im kommenden Herbst geplant. Bewerbungen für den Umweltpreis können von den Beteiligten selbst oder Dritten eingereicht werden. Die Vorschläge enthalten: eine bewertbare Beschreibung, Ziele, Methoden und Ergebnisse der Projekte sowie die Kontaktdaten. Zudem müssen Belege für die Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen erbracht werden.

Bewerbungen nimmt das Landratsamt per Post an Umweltamt, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha oder per E-Mail an umwelt@kreis-gth.de entgegen. Elektronische Bewerbungen den Umfang von 25 Megabyte nicht überschreiten. Zulässig sind Word-, PDF- sowie JPG-Dateien. red

