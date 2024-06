Waltershausen. Waltershausen feiert sein Stadtfest wieder mit vollem Programm. Mit einem großen Knall wird auch der Bürgermeister Michael Brychcy verabschiedet.

Ein Programm mit herausragenden Bands, Händlern und Schaustellern verspricht das Waltershäuser Stadtfest am bevorstehenden Wochenende. „In diesem Jahr feiere ich mit Ihnen mein letztes Stadtfest als Bürgermeister mit einem hervorragenden Programm auf zwei Bühnen“, so Michael Brychcy (CDU).

Am Freitag, den 14. Juni, eröffnet 19.30 Uhr „Nothern Lite“ das Fest, es folgt um 21.30 Uhr die „RCZ Rammstein Tribute Show“ auf der Bühne am Markt. Die „Fellberg Granaten“ sind 17.30 Uhr auf der Bühne in der unteren Hauptstraße zu erleben, 23 Uhr hat „Affen Trouble“ seinen Auftritt.

Sogar Vize-Udo kommt nach Waltershausen

Samstag ist das Programm des Kindergartens Schönrasen zu sehen, der Karnevalsverein KTW hat seien Auftritt, um nur einige Punkte zu nennen. Ein Höhepunkt dürfte um 19 Uhr der Auftritt von „Vize Udo & Panikkomplizen“ sein. Der Udo-Lindenberg-Doppelgänger aus Eisenach ist nicht nur in der Region bekannt. 23.45 Uhr soll Michael Brychcy verabschiedet werden, anschließend ist ein Höhenfeuerwerk geplant.

Ein Höhepunkt wird wieder das Feuerwerk zum Stadtfest im Kreis Gotha. © Archiv | Peter Riecke

Sonntag geht das bunte Programm weiter, unter anderem um 12 Uhr mit dem „Wintersteiner“, dem Entertainer, Moderator und DJ aus dem Waltershäuser Ortsteil Winterstein. Parkplätze finden sich an der Dreifelderhalle, der Brühlgasse, in der Goethestraße 18, dem Bahnhofsvorplatz sowie der Turnhalle Oststraße. Die Waldbahn hat einen Sonderfahrplan eingerichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Mitführen von Glasflaschen auf dem Veranstaltungsgelände untersagt ist. Beim Stadtfest vor einem Jahr war es nachts zu einer Schlägerei und einem massiven Polizeieinsatz gekommen.

Mehr zum Fest: https://www.waltershausen.de/veranstaltungskalender/

