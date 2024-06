Kreis Gotha. Fußball zu schauen, macht in Gesellschaft gleich viel mehr Spaß. Diese Locations im Kreis Gotha veranstalten zur EM Public Viewing.

Im Kreis Gotha steigt das Fußballfieber. Fußballfans der deutschen Nationalmannschaft können in zahlreichen Locations in der Gothaer Region die Spiele live verfolgen. Hier gibt es eine Übersicht:

Gotha: S´Limerik, Pub auf dem Buttermarkt: alle Spiele live im Pub oder dem Biergarten.

Orangenhaus in der Orangerie: Im Orangenhaus werden die Spiele der deutschen Mannschaft bei einem Public-Viewing gezeigt. Bei freiem Eintritt, um eine Spende wird gebeten, muss man sich allerdings vorher eine Karte besorgen. Zu haben ist diese im Bürgerbüro vom Matthias Hey auf dem Gothaer Hauptmarkt zu den Öffnungszeiten oder online auf der Seite der Gothaer Orangerie-Freunde, www.orangerie-gotha.de. Das Mitbringen von Getränken ist nicht gestattet. Los geht es am Freitag, 14. Juni, mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland, Spielbeginn 21 Uhr. Das Spiel gegen Ungarn wird am Mittwoch, 19. Juni, gezeigt und beginnt bereits um 18 Uhr. Die Partie Schweiz gegen Deutschland am Sonntag, 23. Juni, beginnt um 21 Uhr, der Einlass beginnt jeweils eine Stunde früher.

Tapras Tropical, Parkstraße 15: Bei freiem Eintritt ist hier jedes Spiel live zu verfolgen, von Freitag, 14. Juni, bis zum Sonntag, 14. Juli.

Gaststätte und Sportsbar „Zum Turnbeutel“ in der Hohe Straße 15: Hier wird jedes Spiel der Heim-Europameisterschaft übertragen, auch die Montagsspiele. Zu jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft versprechen die Veranstalter eine kleine Überraschung.

Bad Tabarz: Inselsberg Klinik, Cafeteria: Hier werden bei freiem Eintritt alle Deutschland-Spiele gezeigt. Start ist am Freitag, 14. Juni, ab 21 Uhr mit der Partie Deutschland gegen Schottland. Gegen Ungarn müssen die Deutschen am Mittwoch, 19. Juni, ran, aber bereits um 18 Uhr. Am Sonntag, 23. Juni, trifft die deutsche National-Elf auf die Schweiz. Los geht es hier um 21 Uhr.

Seebergen: Biergarten der Gemeindeschenke: Auch hier kann man gemeinsam Fußball schauen. Los geht es am Freitag, 14. Juni, ab 18 Uhr mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Die Gruppenspiele der Gruppe C gibt es am Sonntag, 16. Juni, ab 18 Uhr. Am Mittwoch, 19. Juni, ab 16 Uhr, heißt es mitfiebern bei Deutschland gegen Ungarn und am Freitag, 21. Juni, werden ab 18 Uhr die Gruppenspiele der Gruppe D gezeigt. Am Sonntag, 23. Juni, ab 18 Uhr, müssen die Deutschen gegen die Schweiz ran. Auch das Spiel gibt es live, genauso wie die beiden Viertelfinale am Freitag, 5. Juli, ab 17 Uhr und am Samstag, 6. Juli, ab 17 Uhr. Die Spannung steigt, wenn am Dienstag, 9. Juli, ab 19 Uhr, und am Mittwoch, 10. Juli, ab 19 Uhr, die beiden Halbfinals gezeigt werden – natürlich auch live – so wie das Finale am Sonntag, 14. Juli, ab 17 Uhr.

Ohrdruf: Vereinshaus der IG Schloss Ehrenstein (Altes Amtsgericht): Freitag, 14. Juni, ab 21 Uhr wird das Eröffnungsspiel der Fußball-EM zwischen Deutschland und Schottland übertragen. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. Bei Regen findet die Übertragung im Saal statt.

Friedrichroda: Womo-Bahnhof: Pünktlich zur Fußball-EM bietet der Güterschuppen im Womo Bahnhof auf einer Großbildleinwand eine Live-Übertragung der EM-Spiele an. Am Freitag, 14. Juni, ab 17.30 rollt der Ball und für das leibliche Wohl ist dort auch gesorgt.

