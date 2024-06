Landkreis Gotha. Das Ernestinum in Gotha verabschiedet sich von einem Direktor. Die AfD stellt ihren Landtagskandidaten auf. Und zwei Stadtratsfraktionen wählen ihre Vorstände.

Steinbrück will in den Landtag

Der AfD-Kreisverband Ilmkreis-Gotha hat Stephan Steinbrück zur bevorstehenden Landtagswahl aufgestellt. Er kandidiert damit im Wahlkreis 15, Gotha Zwei. In einer Sitzung der AfD-Mitglieder aus Gotha und der Gemeinde Hörsel am Dienstag sei der 49-Jährige einstimmig gewählt worden. Das teilte Marcel Kramer vom Kreisverband mit.

Stephan Steinbrück will es nach der Landratswahl im Landtag versuchen. © Uwe-Jens Igel

„Nach der Wahl ist vor der Wahl! Das gilt insbesondere in diesem Jahr“, wird Stephan Steinbrück in der Pressemitteilung zitiert. Nach den hervorragenden Ergebnissen der vergangenen Kommunalwahl gelte es, den Erfolg und den Schwung mitzunehmen in die bevorstehende Landtagswahl. „Unser Landtagskandidat für den Wahlkreis Gotha II setzt sich mit ganzer Kraft für unsere Heimat ein. Wir wollen unser Land endlich vom Kopf zurück auf die Füße stellen“, so Kramer.

Der gelernte Heizungsbauer Stephan Steinbrück lebt mit seiner Familie in Gotha-Uelleben. Seit 2019 gehört er Fraktionen der AfD im Stadtrat Gotha sowie im Kreistag an. In der zurückliegenden Landratswahl gelang es ihm in die Stichwahl gegen Onno Eckert (SPD) zu kommen. Im zweiten Wahlgang gaben ihm 23.446 Menschen ihre Stimmen. Eckert gewann mit 39.585 Stimmen. red

Ernestinum in Gotha verabschiedet Direktor

Das Gymnasium Ernestinum in Gotha verabschiedet sich von Lutz Wagner. Mit einer Festveranstaltung wird der Oberstudiendirektor am Dienstag, dem 18. Juni, in den Ruhestand entlassen. Wie die Oberstufenleiterin Anke Rosenbusch mitteilte, beginnt die Veranstaltung in der Augustinerkirche um 15 Uhr. Danach wird ein Empfang im Kreuzgang ausgerichtet. Neben Onno Eckert und Knut Kreuch (beide SPD) werden auch Vertreter des Schulamtes sowie des Bildungsministeriums teilnehmen. red

Fliedner bleibt Vorsitzender der CDU-Fraktion

Die Stadtratsfraktion der CDU in Gotha hat Maximilian Fliedner erneut zum Vorsitzenden gewählt. In der konstituierenden Sitzung der Fraktion am vergangenen Mittwoch wurde zudem der Oberbürgermeisterkandidat Robert Luhn zum Stellvertreter bestimmt. Das teilte Maximilien Fliedner mit. Der 36-Jährige hatte die Fraktion bereits in den vergangenen beiden Legislaturperioden angeführt und war Spitzenkandidat in der Stadtratswahl.

Robert Luhn, Maximilian Fliedner und Ulf Zillman (von links) bilden die neue Spitze der CDU-Fraktion im Stadtrat Gotha. © CDU Gotha | Tobias Meisel

„Ich bin sehr glücklich über das einstimmige Votum meiner Fraktion und das in mich gesetzte Vertrauen. Ich sehe dies als Bestätigung meiner bisherigen Arbeit, aber auch als Ansporn weiter konstruktiv im Stadtrat CDU Politik zu vertreten“, sagte Fliedner. Als Schwerpunkt der nächsten Jahre gab der berufliche Lehrer an, dass „die Vorhaben unseres Wahlprogramms unsere tägliche Arbeit auszeichnen werden und wir unsere Erfolge besser, schneller und transparenter an die Gothaer Bürger bringen wollen“.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe im Gothaer Stadtrat. Ich werde in den kommenden Jahren gemeinsam mit den anderen Mitgliedern unserer Fraktion daran arbeiten, dass wir unser Profil schärfen und den Gothaern ein verlässlicher Ansprechpartner sind“, sagte Robert Luhn. red

SPD und FDP stellen sich in Gotha neu auf

Die SPD und die FDP im Gothaer Stadtrat arbeiten weiter zusammen. Die Fraktion hat sich am Montag, dem 10. Juni, konstituiert und über einen neuen Vorstand abgestimmt. Wie Marcel Andreß mitteilte, sei er selbst einstimmig erneut zum Vorsitzenden gewählt worden.

Der Vorsitzende der SPD/FDP-Fraktionn im Gothaer Stadtrat Marcel Andreß und seine Stellvertreter Steffi Ziegenbalg und Matthias Stender (von links). © SDP/FDP-Fraktion Gotha | Maximilian Große

Ebenfalls einstimmig wurden Matthias Stender (SPD) und Steffi Ziegenbalg (FDP) als seine Stellvertreter bestimmt. Die Wahl zeige das Vertrauen und die Geschlossenheit innerhalb der Fraktion. „„Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit in dieser Legislaturperiode und sind überzeugt, dass wir die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Gothas bestmöglich vertreten können. Unsere Fraktion steht für eine zukunftsorientierte Politik, die auf sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Vernunft basiert“, schrieb Andreß in der Mitteilung.

Die Fraktion setze sich in den kommenden Jahren das Ziel, wichtige kommunalpolitische Projekte voranzutreiben. Schwerpunkte lägen dabei unter anderem bei der Sanierung des Hauptbahnhofs und des Umfeldes, der Verbesserung der städtischen Infrastruktur, der Unterstützung der Wirtschaft und Kultureinrichtungen und der Förderung des Ehrenamtes. Nach der Kommunalwahl hat die Fraktion 13 Sitze im Stadtrat. red

20 Jahre Forschung in Gotha

Das Forschungszentrum Gotha (FZG) der Universität Erfurt feiert sein 20-jähriges Bestehen. Am Donnerstag, dem 20. Juni, öffnet das FZG seine Türen und gewährt ab 16 Uhr Einblicke in laufende sowie abgeschlossene Projekt. Vorgestellt werde auch die zukünftige Handbibliothek des Forschungszentrums, die aus dem Nachlass des Historikers und Bibliothekswissenschaftlers Detlef Döring stammt.

Die Handbibliothek werde im Beisein seiner Witwe und seiner Tochter am neuen Standort am Hauptmarkt 17a/b eingeweiht. Das teilte die Universität Erfurt mit. Den Festvortrag hält die Historikerin Renate Dürr aus Tübingen über den Umgang mit Zensur in einer Sammlung jesuitischer Texte. red

