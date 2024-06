Landkreis Gotha. Eine Klasse aus dem Kreis Gotha ist „Sportlichste Klasse Thüringens 2024“. Die Thüringen Philharmonie spielt für einen guten Zweck.

Elftes Heimspiel auf dem Hauptmarkt in Gotha

Die Konzertreihe Heimspiel geht in die mittlerweile elfte Runde. Am Samstag, dem 15. Juni, spielen vier Bands auf dem Gothaer Hauptmarkt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit einem Familienprogramm zum „Tag der offenen Gesellschaft“, den der Verein „Heimspiel-Gotha“gemeinsam mit den Johannitern veranstaltet. Zum Auftakt um 18 Uhr spielen „Strange Rebound“ aus Gotha. Im Anschluss tritt die Bluesrockband „Die Namenlosen“ auf. „Silvery Motion bieten Alternative Rock. Zum Höhepunkt spielt die Cover-Rock-Gruppe „Woodway“ aus Finsterbergen.

„Es ist so etwas wie die Gothaer Form der „Fete de la Musique“, nur eben auf einen Platz beschränkt“, sagt Ralf Pennewiß, seit 2022 Vorsitzender des Vereins. Durch die Veranstaltung sollten Nachwuchskünstler eine Möglichkeit bekommen, ihr Können zu beweisen.

Klasse aus Wandersleben holt Titel

Die nächste Generation von Spitzensportlern wächst in Wandersleben heran. Die Klasse 4a der Staatlichen Grundschule hat den Schulsportwettbewerb „Kids4sports“ gewonnen. Sie holte sich damit den Titel „Sportlichste Klasse Thüringens 2024“. Wie der Ausrichter des Wettkampfes, die Unfallkasse Thüringen (UKT), mitteilte, setzten sich die Schüler bei der 14. Ausgabe am Montag, 10. Juni, unter den mehr als 600 Teilnehmern durch.

In fünf spannenden Vorrunden mit je fünf Mannschaften seien jeweils die zwei Schnellsten weitergekommen. Zehn Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Für das Finale konnten sich neben der Klasse aus Wandersleben auch zwei Teams der Talschule in Jena sowie eine Klasse der Europa-Schule in Erfurt qualifizieren.

„Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen, gingen erst die Schüler der Talschule Jena in Führung“, hieß es in der Pressemitteilung. In den letzten Staffelrunden des Finales hätten die Schüler der Staatlichen Grundschule Wandersleben unermüdlich gekämpft und sich nach einem dramatisch-spannenden Lauf den Sieg gesichert. Für ihren Erfolg erhielten die Schüler Medaillen und Pokale. Mit dem Wettbewerb will die UKT Unfälle vorbeugen. Laut UKT gab es 2023 9998 Unfälle im Sportunterricht.

Benefizkonzert für Orgelsanierung

Für einen guten Zweck spielt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Wochenende. In der Sankt-Crucius-Kirche in Wölfis tritt das Ensemble auf, um Geld für die Sanierung der dortigen Ratzmann-Orgel zu sammeln. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 16. Juni, um 16 Uhr. Möglich gemacht habe das Freikonzert laut Ursula Rolapp, Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, der Landrat Onno Eckert (SPD). Der Eintritt ist frei. Sämtliche Spenden kommen der Orgel zugute.

Spender sorgen für Säulen und Kugel mit Pelargonien in Gotha

Im 15. Jahr in Folge wurde um Sponsoren für den Blumenschmuck in der Gothaer Innenstadt geworben. Mit den Geldern werden Blumensäulen und -kugeln mit roten Pelargonien gepflanzt und in der Erfurter Straße, auf dem Arnoldiplatz und auf dem Oberen Hauptmarkt aufgestellt. re

Vertreter der Stadtverwaltung und Sponsoren: Cornelia Sebastian (TAG Wohnen und Service), Detlef Mölter (Stadtwerke Gotha Netz), Daniela Dammeyer (Autohaus Rainer Seyfarth und Automobile Am Mönchhof), Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU), Gartenamtsmitarbeiterin Carla Bittorf, Gartenbauamtsleiterin Claudia Heß, Christine Grund (Baugesellschaft), und Dana Hellmann (Stadtwerke/von links). © Ralf Ehrlich

An den Blumen werben die Spender mit Schildern für sich. Sieben Sponsoren haben sich mit 550 Euro und zwei Sponsoren mit 275 Euro beteiligt. Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) dankte Donnerstag den Spendern, die insgesamt 4400 Euro übergaben. re

